EasyCep, Yenilenmiş Pazarında %90 Büyüme Hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

EasyCep, Yenilenmiş Pazarında %90 Büyüme Hedefliyor

EasyCep, Yenilenmiş Pazarında %90 Büyüme Hedefliyor

EasyCep, yenilenmiş elektronik ürün pazarında iki kat büyüyerek 200 bin cihaz yeniledi.

18.03.2025 12:09
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Yenilenmiş elektronik ürün marketi EasyCep son bir yılda 2 kata yakın büyürken, geliştirdiği yenilikçi iş ortaklığı modeliyle de piyasadaki dönüşüme destek sağlıyor. Kendi lisanslı yenileme merkezinde yenilediği cihazları garanti ve esnek ödeme seçenekleriyle kullanıcılarla buluşturan EasyCep, yerel ikinci el telefon işletmelerini EasyCep Express ağına dahil ederek hem tüketiciye hem de esnafa kazanç sağlayan bir ekosistem sunuyor. EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO'su Mehmet Akif Özdemir, "Bu dönüşümle, sektördeki kayıt dışılığın azaltılmasına, veri güvenliğinin sağlanmasına ve tüketicilerin akıllı teknolojiye daha uygun maliyetler ve güvenle erişmesine katkı sunuyoruz" dedi.

Türkiye yenilenmiş elektronik ürün pazarında ivmesini giderek artıran EasyCep, 2024 yılında hızlı büyümesini sürdürdü ve 200 binden fazla elektronik cihazı yenileyerek ekonomiye kazandırdı. Katar'la başlayan yurt dışı operasyonuna Suudi Arabistan ve Pakistan'ı da eklemeyi hedefleyen EasyCep, Türkiye'nin önemli unicorn adayları arasında yer alıyor.

"Ülkemizde tüketicilerin garantili yenilenmiş elektronik ürünlere gösterdiği ilginin sürekli olarak artmasından memnunuz" ifadelerini kullanan EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO'su Mehmet Akif Özdemir, "Yenilenmiş cihaz pazarının Türkiye'deki payı şimdiden yüzde 10'a yaklaştı. Biz, hem yurt içinde hem de yurt dışında sunduğumuz avantajları tüketicilerle buluşturmaya, yerel iş ortaklarımızı da büyütmeye devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Son 1 yılda iki kata yakın büyüdü

Türkiye'de yenilenmiş elektronik ürünlere olan ilgi her geçen gün artıyor. İkinci el cep telefonu piyasasında yenilenmiş ürünlerin pazar payı yüzde 10'a yaklaştı. EasyCep'in son bir yılda 200 binden fazla elektronik cihaz yenileyerek ekonomiye kazandırdığının ve 90 milyon dolardan fazla ithalatın önüne geçtiklerinin altını çizen Özdemir "Kurulduğumuzdan bu yana 450 binden fazla ürünü tekrar kullanıma sunmuş olduk. 2024'te ciromuzda yüzde 90 artış kaydederek neredeyse 2 kat büyümeye imza attık ve hızla büyümemizi sürdürdük. 2025 yılında sektördeki liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Son 2 yıldır üst üste Deloitte'un en hızlı büyüyen teknoloji girişimleri arasında Türkiye'de ilk 10'da, EMEA bölgesinde ise ilk 100'de yer alan EasyCep, son olarak geçen ay Forbes Türkiye araştırmasında en hızlı büyüyen ilk 10 girişim arasında gösterilmişti.

Fibabanka desteği ile unicorn olma hedefine ilerliyor

EasyCep, 2021'de Fibabanka'nın kurumsal girişim sermayesi fonu Finberg liderliğinde 9 milyon lira tutarında tohum yatırım aldı. 2022'de 100 milyon dolar değerleme üzerinden aldığı 11 milyon dolarlık Seri A yatırımın ardından 2023'te Finberg'den bir yatırım daha alarak yurt içi ve yurt dışı açılımlarını hızlandırdı. Easycep, 2027'de "unicorn" hedefliyor.

Hem tüketici hem esnafa kazandıran bayilik ağı

Şirketin geçen yıl hayata geçirdiği iş ortaklığı modeli EasyCep Express, ikinci el telefon pazarında faaliyet gösteren yerel işletmeleri EasyCep ekosistemine dahil ediyor. Bu sayede işletmeler, EasyCep'in lisanslı merkezinde yenilenen 12 ay garantili ürünleri esnek ödeme seçenekleriyle müşterilerine sunabiliyor. Tüketicilerden aldıkları kullanılmış cihazları da EasyCep'in geniş satış ağından tüm Türkiye'ye ulaştırabiliyor.

"EasyCep'le Türkiye'de yenilenmiş telefonu tanıtan öncülerden biri olduk. Şeffaf fiyatlar, 12 ay garanti, kusursuz veri güvenliği ve 12 aya varan vade de dahil olmak üzere esnek ödeme seçenekleri ile tüketicileri teknolojiyle buluşturduk. Şimdi ise ikinci el telefon esnafının da bu avantajları sunabilmesini sağlayan bir modelle sektörde bir kez daha dönüşüme öncülük ediyoruz" diyen EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO'su Özdemir şunları söyledi: "Yenilenmiş elektronik ürünlerle tüketicilerin beklentilerini yükselttik. Şimdi, esnafımızın yıllar boyunca kazandığı uzmanlığı EasyCep'in sistemine entegre ederek bu tüketici beklentisine uygun olarak sektörün genelinde köklü bir değişime imza atıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında yerel ikinci el telefon satışı yapan işletmeler sistemimize dahil olarak hem kendi müşterilerine garantili, güvenli ve geniş ödeme seçenekleri ile ürün satabiliyor, hem de aldığı cihazları EasyCep üzerinden kolayca Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırabiliyor. Hem tüketici, hem de esnaf kazanıyor."

Son bir yıl içinde iş ortaklığı ağını genişleten EasyCep, Türkiye'nin 61 il ve 164 ilçesindeki 250'den fazla bayiye ulaştı.

Esnafa faizsiz kredi desteği

İkinci el telefon pazarındaki esnafa işlerini büyütme olanağı veren iş ortaklığı modelinin teknoloji altyapısı EasyCep tarafından geliştirildi. Sisteme entegre olan iş ortakları bu sayede müşterilerine EasyCep sistemindeki tüm marka ve modellerdeki ürünleri sunabiliyor, lojistik ve depo süreçlerini dijital olarak kolayca yönetebiliyor. Yerel işletmelerin tüketicilerden aldıkları ikinci el cihazlar da EasyCep tarafından yenilenerek Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor.

İşletmelerin cihaz alımı için Fibabanka tarafından faizsiz kredi olanakları da sunulan iş modeli sayesinde esnaf EasyCep'in çok kanallı satış ağına erişim sağlıyor.

İkinci el cep telefonu pazarının neden olduğu vergi kaybı azalacak

Yenilenmiş elektronik ürün pazarı büyümeye devam etmesine karşın hala güvencesiz ve garantisiz ürünlerin satışının hala pazarın yüzde 90'ından fazlasını oluşturduğunu vurgulayan Mehmet Akif Özdemir, "Bakanlık düzenlemesinin dışında kalan bu pazarda tüketiciler ikinci el telefon almak istediklerinde, aldıkları cihazın kondisyonu hakkında yetersiz bilgiyle hareket etmek zorunda kalıyor. Garantisiz ürün almak durumunda kalıyor. Daha da önemlisi, veri güvenliği konusunda yeterli titizlik gösterilmediğinden kişisel verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi riski tüketicileri tehdit ediyor. İkinci el cihazlarını satmak isteyen tüketiciler ise, şeffaf olmayan fiyatlandırmalar nedeniyle eline geçen paranın adil olup olmadığından asla emin olamıyor" ifadelerini kullandı.

Özdemir, "Her vatandaşı ilgilendiren bir yönü de, kayıt dışı olan bu pazar nedeniyle devletimizin uğradığı vergi kaybı. EasyCep olarak iş ortaklığı modelimizle, hem tüketicileri bu risklerden korumayı hem de ülkemizin vergi kaybını azaltarak ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EasyCep, Yenilenmiş Pazarında %90 Büyüme Hedefliyor - Son Dakika

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