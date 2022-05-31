Eaton ve Ulusoy satış ekipleri tek çatı altında buluştu - Son Dakika
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Eaton ve Ulusoy satış ekipleri tek çatı altında buluştu

31.05.2022 16:51
Eaton ve Ulusoy satış ekipleri tek çatı altında buluştu

Güç yönetimi şirketi Eaton ve Ulusoy satış ekiplerini tek çatı altında birleştiriyor.

Güç yönetimi şirketi Eaton ve Ulusoy satış ekiplerini tek çatı altında birleştiriyor. Eaton Ülke Müdürlüğü görevine getirilen Yılmaz Özcan, "Yeni birleşme ile gelişerek ve büyüyerek dijital dünyanın olanaklarını da kullanarak sektörde büyümeye devam edeceğiz" dedi.

2019 yılında Ulusoy Elektrik'in satın alınmasının tamamlanmasıyla birlikte Eaton'ın Türkiye'deki varlığı, Ankara'da bulunan Orta Gerilim Hücre ve Transformatör üretim tesisleri ile genişletildi. Yeni satış organizasyonu ile Türkiye'deki satış faaliyetlerinde ise artış bekleniyor. Ortak satış gücünün hem Eaton hem de Ulusoy ürün portföyünü içeren uçtan uca tam bir hizmete erişimin sağlanması ile orta gerilim ürün ve çözümlerinin tüm EMEA ve Orta Doğu'ya sunulması hedefleniyor.

Eaton Ülke Müdürlüğü görevine Yılmaz Özcan getirildi

Bu birlikteliğin ardından oluşan yeni organizasyonda, Eaton Ülke Müdürlüğü görevine Yılmaz Özcan getirildi. Yılmaz Özcan, Eaton'ın elektrik sektöründe Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Özbekistan ülkelerinde Orta Gerilim Sistemleri, Alçak Gerilim Güç Dağıtımı, Devre Koruması ve Kontrolü, Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon, Yangın Güvenlik Sistemleri ve Acil Aydınlatma, Güç Kalitesi ve UPS, Elektrikli Araç Şarj İstasyonları konularındaki tüm satış faaliyetlerinden sorumlu olacak. Eaton'ın Türkiye'deki satış organizasyonu dışındaki operasyonları aynı şekilde çalışmaya devam edecek.

"Eaton ve Ulusoy satış ekipleri tek çatı altında buluştu"

Yılmaz Özcan, Eaton'a 2017'de Eaton Ülke Müdürü olarak katıldı. Özcan, Eaton'a katılmadan önce ABB, Leroy Somer ve Elsim'de çeşitli deneyimler kazandı. Lisans eğitimini Türkiye'de Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamlayan Özcan, İtalya'nın Milano kentindeki Bocconi Üniversitesi'nden MBA derecesi aldı. Yılmaz Özcan, "Eaton ve Ulusoy satış ekipleri güçlerini birleştirerek tek çatı altında buluştu. Müşterilerimizin beklentileri bizler için oldukça önemli. Yeni birleşme ile gelişerek ve büyüyerek dijital dünyanın olanaklarını da kullanarak sektörde büyümeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eaton ve Ulusoy satış ekipleri tek çatı altında buluştu - Son Dakika


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