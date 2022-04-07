EBRD 2021 yılında 2,5 milyar avroluk rekor kara ulaştı - Son Dakika
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EBRD 2021 yılında 2,5 milyar avroluk rekor kara ulaştı

07.04.2022 15:27
EBRD 2021 yılında 2,5 milyar avroluk rekor kara ulaştı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), geçen yıl toplam karının 2,5 milyar avro ile bu zamana kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), geçen yıl toplam karının 2,5 milyar avro ile bu zamana kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, bankanın salgın nedeniyle zor bir yılın yaşanmasına rağmen 2021 yılında toplam karın 2,5 milyar avro (2,72 milyar dolar) seviyesine ulaşarak bu zamana kadar kaydedilmiş en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada bankanın mali görünümünün, büyük oranda faaliyette bulunulan ülkelerde yapılan hisse senedi piyasalarındaki yatırımlarının güçlü bir performans sergilemiş olmasından kaynaklandığı bildirildi.

Bankanın 2021 yılının sonu itibarıyla toplam sermayesinin 20,3 milyar avro seviyesinde olduğu kaydedilirken "Banka, savaşın ekonomik sonuçlarına rağmen güçlü bir sermaye birikimine sahip olmayı umuyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Savaşın bir sonucu olarak artan enerji ve gıda maliyetleri ve daha yüksek faiz oranları potansiyelinin bankanın faaliyet gösterdiği ekonomiler üzerinde bir etkisi olması muhtemeldir." değerlendirmesi yapıldı.

2022'de Ukrayna- Rusya savaşı etkili olabilir

EBRD'nin bu yılki mali performansında ise Rusya-Ukrayna savaşının dikkate değer şekilde etkili olmasının beklendiğinin belirtildiği açıklamada, "EBRD'nin Ukrayna'da geniş bir yatırım ve hisse senedi portföyünün yanı sıra Beyaz Rusya ve Rusya'da portföyleri var." ifadesi yer aldı.

Bankanın açıklamasında, EBRD'nin 2021 yılının sonu itibarıyla Ukrayna'da hisse senedi piyasasında 300 milyon avroluk yatırımının bulunduğu, ülkedeki projelere 2,1 milyar avro kredi verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada bankanın Rusya'da hisse senedi piyasasında 1,2 milyar avroluk yatırımının bulunduğu, daha önceden de ülkedeki projelere 200 milyon avroluk kredi verildiği bildirildi.

Beyaz Rusya'da bankanın verdiği kredilerin 500 milyon avro hacminde olduğu hatırlatılan açıklamada hisse senedi piyasasındaki yatırımların da 100 milyon avro seviyesinde olduğunun altı çizildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan EBRD Üst Finans Yöneticisi (CFO) Soha El-Turky ise, "Daha geniş anlamda, EBRD finansal şoka dayanacak ve Ukrayna'yı ve çalıştığımız diğer ekonomileri desteklemeye devam edecek sermaye tabanına ve likidite yastığına sahiptir." ifadesini kullandı.

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Ukrayna, dolar, Rusya, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EBRD 2021 yılında 2,5 milyar avroluk rekor kara ulaştı - Son Dakika


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