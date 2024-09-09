EBRD'den Borusan EnBW'ye 60 Milyon Dolar Destek - Son Dakika
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Ekonomi

EBRD'den Borusan EnBW'ye 60 Milyon Dolar Destek

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Borusan EnBW Enerji'ye 60 milyon dolar finansman sağladı. Finansman, şirketin Sivas ve Tekirdağ'da rüzgar enerjisi santrallerinin geliştirilmesi ve inşası için kullanılacak.

09.09.2024 13:19
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Borusan EnBW Enerji'ye 60 milyon dolar finansman sağladı.

EBRD'den yapılan açıklamaya göre, finansman, şirketin Sivas ve Tekirdağ'da 116 megavat kapasiteli rüzgar enerjisi santrallerinin geliştirilmesi ve inşası için kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Avrasya, Orta Doğu ve Afrika Enerji Direktörü Aida Sitdikova, Borusan EnBW Enerji'ye sağlanan 60 milyon dolarlık finansmanın Türkiye'nin karbon emisyonlarını azaltmasının yanı sıra yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasına da katkı sağlayacağını belirtti.

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı da Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümü ve yenilenebilir enerji hedeflerinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaya devam ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu kararlılığımızın somut bir göstergesi de 116 megavat kurulu güce sahip yeni kara rüzgar santrallerine sağlanan finansmandır. Bu yatırımlarla enerji üretim kapasitesini artırarak ülkenin enerji ihtiyacını daha etkin bir şekilde karşılayacağız ve sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar atacağız. Balabanlı Rüzgar Enerji Santrali (RES) kapasite artırımı ve Pelit RES projelerimiz enerji arz güvenliğinin sağlanması, uygun fiyatlı enerji arzı ve iklim değişikliğiyle mücadele açısından kritik önem taşıyor. Bu projelerin bir diğer önemli ayağı ise kapsayıcılık. Yenilenebilir enerji sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların iş gücüne katılımının desteklenmesi öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor."

Kaynak: AA

Tekirdağ, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EBRD'den Borusan EnBW'ye 60 Milyon Dolar Destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: EBRD'den Borusan EnBW'ye 60 Milyon Dolar Destek - Son Dakika
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