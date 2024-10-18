EBRD'den A101'e 200 Milyon Dolar Destek

Ekonomi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), A101'in yeşil dönüşüm hedeflerini desteklemek amacıyla 200 milyon dolar finansman sağlanacağını duyurdu.

EBRD'den yapılan açıklamaya göre, 200 milyon doların 100 milyon dolarlık kısmı EBRD finansmanından oluşurken, kalan kısmı uluslararası finans kuruluşları aracılığıyla sendikasyon şeklinde verilecek.

Söz konusu finansman A101'in yeşil dönüşüm hedefleri ve yeni mağaza yatırımları için kullanılacak.

Açıklamaya göre kredi, A101'in ülke genelinde yeni mağaza ve depo açılışlarının yanı sıra, mevcut mağazaların iklim değişikliğini azaltıcı önlemlerle yenilenmesini ve enerji tüketiminin karşılanması için güneş panellerinin kurulumunu içeren orta vadeli yatırım programını uygulamasını sağlayacak.