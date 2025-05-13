Dev banka Türkiye ekonomisi için tahmini değiştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Dev banka Türkiye ekonomisi için tahmini değiştirdi

Dev banka Türkiye ekonomisi için tahmini değiştirdi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisinin 2025 için büyüme tahminini yüzde 2,8'e, 2026 için ise yüzde 3,5'e düşürdü. Bu değişiklik, küresel ekonomik belirsizlikler ve iç talepteki baskı ile ilişkili. EBRD, Türkiye ekonomisinin dış pozisyonundaki iyileşmeye de dikkati çekti.

13.05.2025 08:10
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8, gelecek yıl ise yüzde 3,5 büyüyeceğini öngördü. EBRD, bugün başlayan Yıllık Toplantıları kapsamında faaliyet gösterdiği ülkeleri kapsayan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı. Buna göre, Banka, bölgesel ekonomik büyüme tahminini Şubat 2025'teki öngörüsüne göre yüzde 0,2 düşürerek yüzde 3'e revize etti. Söz konusu değişiklikte, küresel ekonomik ve ticaret belirsizlikleri, zayıf dış talep ve gümrük tarifelerindeki artışların ülke ekonomilerinde yaratabileceği dolaylı etkiler belirleyici oldu. EBRD, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki ekonomik büyümenin 2026'da ise yüzde 3,4 seviyesine yükseleceğini tahmin etti.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

Banka, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme öngörüsünü de yüzde 0,2 aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,8'e çekti.
Türkiye'de daha sıkı para politikasının iç talepte baskı oluşturabileceği ve küresel ticaret politikalarından kaynaklanan belirsizliğin dış talebi zayıflatabileceğine yönelik beklentiler, ülke ekonomisine ilişkin büyüme tahmininde etkili oldu.
EBRD Türkiye ekonomisinin dış pozisyonundaki iyileşmeye dikkati çekerken, ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 3,5 seviyesine döneceğini öngördü.

ENFLASYON TAHMİNLERİ DE DEĞİŞTİ

EBRD Bölgesel Başekonomisti Rafik Selim, Türkiye ekonomisinde büyüme ve enflasyon öngörülerine ilişkin yaptığı açıklamada, şubattaki son tahminlerine kıyasla, enflasyondaki düşüş patikasının biraz daha yavaş ve uzun olmasını beklediklerini belirtti. Türk lirasında son dönemde yaşanan değer kaybı nedeniyle fiyatlar üzerinde geçişkenlik etkisi olabileceğini söyleyen Selim, "Ekonomi yönetiminin dezenflasyon patikasını sürdürme kararlılığına olan güvenimizi koruyoruz ve 22 Mayıs'ta açıklanacak bir sonraki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporunu bekliyoruz." dedi.

EBRD, DAHA YÜKSEK FAİZ BEKLENTİSİ İÇİNDE

Selim, Türkiye'de para politikasının daha yüksek politika faizi ve sıkı makro ihtiyati tedbirler yoluyla daha uzun süre sıkı kalmasını öngördüklerini belirterek, şunları kaydetti: TCMB'nin sıkı parasal duruşu sürdürme ve politika araçlarını çeşitlendirme yönündeki kararlılığını memnuniyetle karşılıyoruz. Son haftalarda kredi büyümesini yönetmek, Türk lirasını desteklemek ve rezervleri yeniden inşa etmek için makro ihtiyati politikaların uygulandığını gördük. Para Politikası Kurulu'nun bir sonraki toplantısının yapılacağı 19 Haziran'a daha beş hafta var ve bu noktada (faize ilişkin) alınacak karar önümüzdeki birkaç hafta içinde yaşanacak gelişmelere bağlı olacaktır. EBRD'nin Türkiye'de 22 milyar avronun üzerinde yatırımı bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dev banka Türkiye ekonomisi için tahmini değiştirdi - Son Dakika

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