ECB Başkanı Lagarde: Faiz indirimleri verilere bağlı olacak - Son Dakika
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Ekonomi

ECB Başkanı Lagarde: Faiz indirimleri verilere bağlı olacak

ECB Başkanı Lagarde: Faiz indirimleri verilere bağlı olacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bankanın faiz indirimleri hızı ve zamanı konusunda dikkatli olacağını belirterek, 'Faiz indirimleri verilere bağlı olacak ve çok belirsiz olan şey, hangi hızda ilerlediğimiz ve bunun ne kadar zaman alacağı.' dedi.

06.06.2024 18:01
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bankanın faiz indirimleri hızı ve zamanı konusunda dikkatli olacağını belirterek, "Faiz indirimleri verilere bağlı olacak ve çok belirsiz olan şey, hangi hızda ilerlediğimiz ve bunun ne kadar zaman alacağı." dedi.

Lagarde, ECB Yönetim Konseyinin yılın dördüncü toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda yaklaşık 5 yıldan sonra ilk faiz indirimine giderek, üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmesinin ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, para politikası kararlarını okuyarak başlayan Lagarde, daha sonra ekonomi ve enflasyon eğilimlerine değindi, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Lagarde, banka Yönetim Konseyinin faizleri düşürme kararının manşet enflasyondaki keskin düşüşe ve bankanın kendi tahmin yeteneklerine olan güvenine dayandığını anlatarak, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun, Ekim 2022'de yüzde 10,6'lık zirveden Eylül 2023'te yüzde 5,2'ye, Mayıs 2024'te ise yüzde 2,6'ya düştüğünü söyledi.

Enflasyon hedefine ulaşma konusundaki güvenin son aylarda arttığını yineleyen Lagarde, "Hedefe ulaşmada aksaklıklar olacağını ve bu durumun fiyatlandırıldığını" vurguladı.

Avro Bölgesi'nde ekonomide toparlanmanın sürmesini beklediklerini belirten Lagarde, son anketlerin kısa vadede istihdam artışına işaret ettiğini kaydetti.

Lagarde, "Yurt içi fiyat baskıları güçlü olmaya devam ediyor, enflasyon gelecek yıl da hedefin üzerinde kalacak gibi görünüyor." dedi.

ECB Yönetim Konseyinin bir üyesi faiz indirimine karşı çıktı

Lagarde, "Enflasyonla mücadeleyi çok ciddiye alıyoruz." diyerek, bankanın yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşılana kadar para politikasının kısıtlayıcı kalmasında hiç şüphelerinin olmadığını söyledi.

Avro Bölgesi'nde kurumsal ve hanehalkı kredilerinin zayıf kalmaya devam ettiğini anlatan Lagarde, ekonomik büyümeye yönelik risklerin kısa vadede dengeli olduğunu dile getirdi.

Lagarde, "Jeopolitik risklerin artması gelecek dönemi belirsiz hale getiriyor." dedi.

Bir gazetecinin, "Faiz oranlarının düşürülmesi ve aynı zamanda enflasyon tahmininin yükseltilmesi, bunlar birbirine nasıl uyuyor? ECB haziranda faiz oranlarını düşürmek için çok mu erken karar verdi?" sorusu üzerine Lagarde, enflasyonun hedefe yaklaşmakta olduğuna dair güvenin arttığını ve enflasyonun hem bankanın faiz artırımı aşamasında hem de faizlerin tarihi yüksek seviye kaldığı dönemde yarı yarıya azaldığını belirtti.

Lagarde, ECB Yönetim Konseyinin para politikası konusunda verilere dayalı ve toplantıdan toplantıya karar vereceğini ifade ederek, "Özellikle faiz oranına yönelik kararlarımız, gelen ekonomik ve finansal veriler ışığında enflasyon görünümüne, enflasyonun ana dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin değerlendirmelerimize dayanacaktır. Belirli bir faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmuyoruz." dedi.

ECB Başkanı Lagarde, yönetim kurulu toplantısında faiz oranlarının indirilmesi kararının oy birliğiyle alınmadığını, ECB Yönetim Konseyi'nin bir üyesinin bu indirime karşı çıktığını söyledi.

Bankanın faiz indirimleri hızı ve zamanı konusunda dikkatli olacağını belirten Christine Lagarde, "Bu verilere bağlı olacak ve çok belirsiz olan şey, hangi hızda ilerlediğimiz ve bunun ne kadar zaman alacağı." dedi.

Avro Bölgesi'ndeki ülkeler arasında ücret gelişmeleri konusunda ciddi farklılıklar olduğunu vurgulayan Lagarde, "Ücretler basit bir konu değil. Pek çok unsuru hesaba katmak zorundasınız." ifadesini kullandı.

Lagarde, parasal sıkılaştırmada "faizlerin artırılması" ve faizlerin yüksek seviyede sabit tutulması aşamalarından sonra üçüncü aşama olarak "faizlerin geri çekilmesi" aşamasına girilip girilmediğinin sorulması üzerine, ECB'nin geri çekilme aşamasına geçtiğini söyleyemeyeceğini, her şeyin verilere bağlı olacağını vurguladı.

Düşen enflasyon oranlarına ilişkin genel eğilimin teyit edilmesi gerektiğini belirten Lagarde, "Gelecek aylarda daha fazla veriye ihtiyacımız olacak. Dezenflasyonist süreçte olduğumuzu ancak bu şekilde anlayabiliriz. Para politikasının hangi hızda ilerleyeceğini söyleyemem." değerlendirmesinde bulundu.

ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı, 18 Temmuz'da yapılacak.

Kaynak: AA

Christine Lagarde, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ECB Başkanı Lagarde: Faiz indirimleri verilere bağlı olacak - Son Dakika

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