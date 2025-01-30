ECB Faiz İndirimine Devam Ediyor

Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı güvercin tutumunu sürdürerek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

ECB, yılın ilk yönetim kurulu toplantısında para politikası kararlarını açıkladı.

Buna göre, banka, mevduat faiz oranını yüzde 3'ten yüzde 2,75'e indirdi. ECB, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,90 ve yüzde 3,15'e çekti.

Böylece, para politikasına yönelik yılın ilk toplantısında hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için ise Eylül 2019'dan bu yana beşinci indirim geldi.

ECB'nin kararı, Avro Bölgesi genelinde yavaşlayan ekonomik büyüme ve Aralık 2024'te yüzde 2,4 ile bankanın yüzde 2'lik hedefine yakın enflasyondan sonra geldi.

"Faiz indirimi devam edebilir"

ECB geçen yıl faiz oranlarını her seferinde 0,25 puan olmak üzere dört kez düşürdü. Analistler, zayıflayan ekonomiyle 2025'in ilk yarısında da bu gevşeme sürecine devam etmesini öngörüyor.

Analistler, enflasyon ve ekonominin yaz aylarına kadar nasıl gelişeceğine bağlı olarak iki ila beş faiz indirimi daha bekliyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde geçen günlerde faiz oranlarının muhtemelen yüzde 1,75 ila yüzde 2,25'e düşeceğine işaret etmişti.

Bu arada, ECB faiz indirimlerine devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını sabit tutması dikkati çekiyor. Fed, dün politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.

"ECB güvenli oynamaya karar verdi"

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, ECB'nin faiz kararına ilişkin değerlendirmesinde, "ECB faiz oranlarını yeniden 25 baz puan düşürdü ve mevcut faiz indirimi döngüsünü devam ettirecek gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Manşet enflasyondaki bir miktar düşüşe rağmen Avro Bölgesi ekonomisinin durgunluğunun ve ECB'nin enflasyonun hedefe döneceğine dair güçlü inancının bugünkü faiz indirimi için güçlü argümanlar olduğunu belirten Brzeski, "ECB'nin basın açıklaması, önemli paragraflarda aralık açıklamasının neredeyse kelimesi kelimesine bir kopyasıydı. Dolayısıyla politika açıklamasına bakılırsa ileriye dönük yönlendirmede herhangi bir değişiklik yok. ECB toplantıdan toplantıya yaklaşımını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Brzeski, yüzde 2,75 olan mevduat faiz oranının Avro Bölgesi ekonomisinin mevcut zayıf durumu için çok kısıtlayıcı olduğunu vurgulayarak, Avro Bölgesi'nde birçok ülkedeki siyasi istikrarsızlık ve belirsizliğin ECB'yi "ağır işleri" yapmaya devam etmeye zorlayacağına işaret etti.

Güvercin yaklaşım

Fitch Ratings Ekonomi Birimi Kıdemli Direktörü Charles Seville de Fed'in dünkü "şahin" tutumunun aksine ECB'nin "güvercin" yaklaşım sergilediğini dile getirerek, "ECB'deki politika yapıcılar enflasyonun hedefe döneceğinden emin, geçmişteki parasal sıkılaştırmanın etkilerine karşı dikkatli ve ücret artışından kaynaklanan riskler konusunda daha az endişeli görünüyor. Mevduat faizinin Temmuz 2025'e kadar yüzde 1,75'e geri döneceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.