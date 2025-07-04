ECB Faiz Oranları ve Enflasyon Hedefi - Son Dakika
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Ekonomi

ECB Faiz Oranları ve Enflasyon Hedefi

04.07.2025 10:39
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Lagarde, ECB'nin faiz oranlarının uygun olduğunu ve yüzde 2 enflasyon hedefine bağlı kalacaklarını belirtti.

Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Christine Lagarde, mevcut faiz oranlarının uygun seviyede olduğunu ve bankanın yüzde 2'lik orta vadeli enflasyon hedefine bağlı kaldığını söyledi.

Lagarde, Alman ARD televizyonunda katıldığı bir programda, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonda yıllar süren iniş çıkışların ardından nihayet Avro Bölgesi'ne istikrarın geldiğini belirten Lagarde, "Kararlılığımız, taahhüdümüz ve görevimiz fiyat istikrarını korumaktır. Fiyat istikrarı yüzde 2 enflasyon seviyesindedir. Bunu gerçekleştirdik, enflasyon yüzde 2 olarak ölçülüyor ve bunu yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Lagarde, ECB'nin mevcut faiz oranı pozisyonunun uygun konumda olduğunu vurgulayarak, "Bu yüzde 2'lik hedefe bağlıyız ve bu seviyede kalmasını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Şu anda etrafımızda çok fazla belirsizlik, çok fazla öngörülemezlik var, ancak fiyat cephesinde kesin ve istikrarlı olacağız." diye konuştu.

Gelecekteki faiz oranı politikasına değinen Lagarde, ECB'nin yüzde 2'lik orta vadeli enflasyon hedefine atıfta bulunarak, "Pusulamız temelinde karar vereceğiz. Bu hedefe ulaşmak için elimizdeki tüm araçları kullanacağız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Lagarde, bu politikalara verilecek yanıtlardan birinin Avrupa Birliği'nin (AB) tek pazarını güçlendirmek olacağını kaydetti.

Lagarde, "Elbette ABD büyük, önemli bir yer ve bizim için de önemli bir ticaret ortağı. Ancak yapmamız gereken kendi bahçemizi burada, kendi evimizde yetiştirmektir." dedi

Avrupa'da muazzam bir potansiyel olduğunu dile getiren Lagarde, Avro Bölgesi'nde ticaret engellerinin azaltılması ve düzenlemelerin basitleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Avronun, dünyanın en büyük rezerv para birimi olarak doların yerini alma ihtimalini de değerlendiren Lagarde, avronun değerinin büyük ölçüde Avro Bölgesi'ndeki ekonomilerin gücüne bağlı olduğunu ve ekonomik sistemlerin daha verimli ve entegre hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

Bu arada Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bugün ECB Başkanı Lagarde'ı kabul edecek. Alman hükümetine göre bu görüşme Avro Bölgesi'ne ilişkin güncel konularda "düzenli bir fikir alışverişi" niteliği taşıyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon haziranda yüzde 2 oldu.

Öte yandan, ECB, 5 Haziran'da piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizinde 25 baz puan indirime gitmişti. Banka mevduat faiz oranını yüzde 2,25'ten yüzde 2'ye düşürmüştü.

Bir sonraki faiz toplantısını 24 Temmuz'da gerçekleştirecek olan bankanın, mevduat faiz oranını yüzde 2 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

Kaynak: AA

Christine Lagarde, Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ECB Faiz Oranları ve Enflasyon Hedefi - Son Dakika

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