ECB Tutanakları: Politika Gözden Geçiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ECB Tutanakları: Politika Gözden Geçiriliyor

ECB tutanaklarına göre, enflasyon düşse de faiz indirimi konusunda temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

10.10.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylül ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin dezenflasyon sürecinin yolunda gitmesinden memnun olmalarına rağmen daha fazla politika gevşemesi konusunda temkinli bir duruş sergilediklerini ortaya koydu.

ECB Yönetim Konseyi'nin 11-12 Eylül'de Frankfurt'ta düzenlediği ve yılın ikinci faiz indirimine giderek mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirme kararı aldığı para politikası toplantısının tutanakları yayınlandı.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, ECB'nin fiyat baskıları göz önüne alındığında kademeli bir politika gevşemesini savunduklarını ortaya kondu.

Enflasyonla mücadele sürecinin yolunda gitmesine rağmen enflasyonun zamanında hedefe sürdürülebilir bir şekilde yerleşip yerleşmeyeceğinin dikkatle izlenmesi gerektiği tutanaklarda yer aldı.

Çekirdek enflasyon ve hizmet sektöründe enflasyonun daha yapışkan olabileceğine ve beklentiler dahilinde düşmeyeceğine işaret edilen tutanaklarda, manşet enflasyondaki son gerilemenin çok değişken olan enerji fiyatlarındaki düşüşten büyük ölçüde etkilendiği kaydedildi.

Enflasyonda yüzde 2'lik hedefe giden temel patikanın kritik şekilde ücret artışına ve verimlilik artışının hızlanmasına bağlı olduğu belirtilen tutanaklarda, "Bu nedenle enflasyonun zamanında sürdürülebilir bir şekilde hedefe yerleşip yerleşmeyeceğinin dikkatle izlenmesi gerekiyordu. ECB'nin hedefine ulaşmada gecikme riskinin, politika kısıtlamalarını zamanından önce azaltmaktan kaçınmak için biraz dikkatli olunmasını gerektirdiği görülmüştür." ifadeleri yer aldı.

ECB tutanaklarında, ücretlerin enflasyon görünümünün değerlendirilmesinde kilit unsur olduğu yinelenerek, ücret artışının yakın vadede güçlü ancak 2025'te ılımlı olacağının sinyalinin alındığı belirtildi.

ECB, 12 Eylül'de piyasa beklentileri doğrultusunda yılın ikinci faiz indirimine giderek mevduat faizini 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirmişti.

Banka, mevduat faiz oranını yüzde 3,75'ten 3,50'ye indirirken, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini uzun süredir üzerinde çalışılan teknik bir ayarlamayla 60 puan düşürerek sırasıyla yüzde 3,65 ve yüzde 3,90'a düşürmüştü.

ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı, 17 Ekim'de yapılacak.

Kaynak: AA

Dezenflasyon, Politika, Ekonomi, Finans, Banka, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ECB Tutanakları: Politika Gözden Geçiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:04 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış
15:20 Bakanlık, Köfteci Yusuf’u “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar“ listesine ekledi Bakanlık, Köfteci Yusuf'u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi
15:16 Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti
14:28 MSB’de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare MSB'de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
23:21 Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu
23:10 Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı
22:49 Beşiktaş’ta Anderson Talisca sesleri Beşiktaş'ta Anderson Talisca sesleri
22:48 Türkiye’nin Çernobili’nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı Türkiye'nin Çernobili'nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı
22:01 Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu’nun bir sonraki takımını açıkladı Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu'nun bir sonraki takımını açıkladı
22:01 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini “Helal Sertifika“ adı altında satıyormuş Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini "Helal Sertifika" adı altında satıyormuş
21:36 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti
21:29 Real Madrid’de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye’ye dönüyor Real Madrid'de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye'ye dönüyor
21:28 Erzurum Valisi Çiftçi’ye büyük kumpas Sanal kart sayesinde kurtuldu Erzurum Valisi Çiftçi'ye büyük kumpas! Sanal kart sayesinde kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 16:44:11. #1.12#
SON DAKİKA: ECB Tutanakları: Politika Gözden Geçiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.