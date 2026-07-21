ECOWAS, Eko Para Birimini 2027'de Uygulamaya Geçirecek - Son Dakika
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ECOWAS, Eko Para Birimini 2027'de Uygulamaya Geçirecek

21.07.2026 23:57
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ECOWAS, 2027'de yürürlüğe girecek ortak para birimi 'eko' için kararlılığını yineledi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), uzun süredir gündemde olan ortak para birimi "eko"nun 2027'de yürürlüğe girmesi yönündeki kararlılığını yineledi.

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da düzenlenen "69. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nin ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride, "eko"nun bölgesel ekonomik entegrasyonu derinleştirecek, ticareti güçlendirecek ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek temel araçlardan biri olduğu vurgulandı.

Ortak para biriminin ilk aşamada ekonomik yakınsama kriterlerini karşılayan üye ülkelerce kullanılacağı belirtilen bildiride, kriterleri henüz karşılamayan ülkelere ise daha sonra sisteme dahil olmaları için destek verileceği ifade edildi.

"Bölgesel güvenlik" vurgusu

Bildiride, liderlerin Sahel ve Çad Gölü Havzası'ndaki kötüleşen güvenlik durumuna dikkati çekerek, terör saldırılarını kınadığı, ECOWAS Terörle Mücadele Tugayı'nın Temmuz 2027'ye kadar tam operasyonel kapasiteye ulaşmasını öngören yol haritasını onayladığı belirtildi.

Bildiride, özellikle Nijerya'nın kuzeyinde artan haydutluk, adam kaçırma ve çocukların kaçırılması olaylarının şiddetle kınandığı kaydedildi.

ECOWAS'ın Burkina Faso, Mali ve Nijer ile yürütülen müzakerelerin tek blok halinde sürdürüleceğini yinelediği ve topluluk içinde kişilerin serbest dolaşımına olan bağlılığını bir kez daha vurguladığı ifade edildi.

ECOWAS liderleri, 2019'da "eko"nun bölgesel para birimi olarak kullanılmasını kararlaştırmıştı ancak siyasi ve ekonomik nedenler uygulamaya geçilmesini geciktirdi.

2023'te düzenlenen ECOWAS Zirvesi'nde de "eko"nun benimsenmesi öncelikli gündem maddeleri arasında yer almıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ECOWAS, Eko Para Birimini 2027'de Uygulamaya Geçirecek - Son Dakika

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