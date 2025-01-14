Eczacıbaşı Fotoğrafçılar Dizisi\'nde Gülnur Sözmen Dönemi

Ekonomi

Eczacıbaşı Fotoğrafçılar Dizisi'nin on beşinci kitabı Gülnur Sözmen, kitabevlerinde yerini aldı.

Eczacıbaşı Topluluğu'nun 60 yıla yakın geçmişe sahip fotoğraf yayıncılığı geleneğinin günümüzde en önemli parçası olan ve Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından yayımlanan seri, her yıl kültür dünyamızda iz bırakan farklı bir fotoğrafçıyı ele alarak, Türkiye'nin bu alandaki en çarpıcı çalışmalarını ortaya çıkarıyor. Her bir fotoğrafçının çalışmalarını sanatsal bütünlük içinde ve retrospektif seçki olarak ele alan seri, referans kitap niteliğinde sunuluyor.

Kitapta, ünlü fotoğrafçı Gülnur Sözmen'in 1980'lerin sonlarından bugüne, Türkiye'de ve dünyanın farklı noktalarında, ağır sanayi tesislerinde, büyük şantiyelerde gerçekleştirdiği çarpıcı kareler ile, gezgin kimliğinin öne çıktığı seyahat fotoğrafları özenle seçilerek harmanlandı. Fotoğrafçılığın en külfetli alanlarında ve zorlu coğrafyalarda kadın olmanın getirdiği her türlü sorun ve engellere karşın kalıcı başarılarını sürdürmekte olan Sözmen, kültür dünyasında bir sembol kişilik olarak öne çıkıyor.

Konsept ve tasarımı Bülent Erkmen'e ait olan, editörlüğünü Orhan Cem Çetin'in üstlendiği Eczacıbaşı Fotoğrafçılar Dizisi'nin on beşinci kitabı Gülnur Sözmen, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde sunuluyor.

Eczacıbaşı Fotoğrafçılar Dizisi

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından yayımlanan ve fotoğraf yıllıkları ile başlayan gelenek, 2010 yılından itibaren ülkemizden bir fotoğrafçının retrospektif kitabını, sanatsal bütünlük içerisinde bu seri kapsamında izleyicilere ulaştırıyor. Eczacıbaşı FotoğrafçılarDizisi kapsamında bugüne kadar, Şakir Eczacıbaşı, Ara Güler, Ozan Sağdıç, Sami Güner, Sabit Kalfagil, İzzet Keribar, Ersin Alok, Yıldız Moran, Ergun Çağatay, İbrahim Zaman, Lütfi Özkök, Yusuf Tuvi, İsa Çelik ve Nusret Nurdan Eren retrospektifleri yayımlandı. - İSTANBUL