Edirne'de İlk Muhabbet Kuşu Yemi Üretimi - Son Dakika
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Edirne'de İlk Muhabbet Kuşu Yemi Üretimi

Edirne\'de İlk Muhabbet Kuşu Yemi Üretimi
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Edirne'de bir üretici, muhabbet kuşu yemi ekimiyle başarılı sonuçlar elde etti, destek bekliyor.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde yaşayan bir üretici, bölgede alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl ilk kez muhabbet kuşu yemi ekimi gerçekleştirdi. Yaklaşık 70-80 metrekarelik bir alanda yapılan deneme ekimi, hasat döneminde başarılı sonuç verdi.

Üretici Erdinç Akkan, mevsim boyunca etkili olan yağışların ve bölgenin verimli toprak yapısının ürünün gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti. İlk hasatta elde edilen verimin beklentilerini karşıladığını ifade eden Akkan, bu sonucun kendisini daha büyük çaplı üretim için teşvik ettiğini söyledi.

Akkan, önümüzdeki yıllarda ekim alanını genişletmeyi planladığını belirten Akkan, "Bölgemizde ilk kez muhabbet kuşu yemi ektim. Yaklaşık 70-80 metrekarelik bir alanda üretim yaptım. Yağışların bol gitmesi ve toprağımızın verimli olması sayesinde güzel bir ürün elde ettim. İlk denemeden olumlu sonuç aldığım için gelecek yıllarda daha geniş alanlarda ekim yapmayı planlıyorum" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden destek bekliyor

Üretimini artırmak istediğini ifade eden Akkan, Meriç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sağlayacağı tohum, gübre ve teknik desteklerin büyük önem taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

"İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden tohum, ekim ve gübre konusunda destek alabilirsem daha fazla üretim yapmayı hedefliyorum. Bu ürünün bölgemizde alternatif ve ekonomik değeri yüksek bir tarım ürünü haline gelmesini istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Muhabbet kuşu, Çiftçilik, Ekonomi, Edirne, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne'de İlk Muhabbet Kuşu Yemi Üretimi - Son Dakika

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