Edirne'de Mera Islah Çalışmaları Başladı

14.05.2026 13:39
Vali Sezer, Edirne'deki meraların ıslahı için yürütülen çalışmaları ve hedefleri duyurdu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte meraların yüksek verim sağlayacak şekilde ıslah edilerek üreticilerin sürekli faydalanabileceği alanlara dönüştürülmesi için çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Sezer, Musabeyli köyünde düzenlenen Mera Açılış Töreni'nde, Edirne'nin modern tarım uygulamalarıyla Türkiye'de öncü kentlerden biri olduğunu söyledi.

Çeltik, ayçiçeği ve buğday üretiminde kentin önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Sezer, Trakya'nın en geniş mera alanlarının da Edirne'de bulunduğunu ifade etti.

Üreticilerin meraların değerini iyi bildiğini aktaran Sezer, mera alanlarını daha verimli hale getirmek için yoğun çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Meraların sulanabilir hale getirilmesi ve elde edilen gelirle hayvancılığın desteklenmesini hedeflediklerini kaydeden Sezer, "72 köyde ve 2 beldede mera ıslahı çalışması yapmış durumdayız. Toplam 582 bin dekar mera alanımızın yarısını ıslah etmiş durumdayız." dedi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de meraların kırsal kalkınma açısından önem taşıdığını belirterek, Bakanlık koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar kapsamında 2002 yılından bu yana 218 bin dekar alanda mera ıslahı gerçekleştirildiğini, bu yıl ise 25 bin dekarlık alanda çalışma yapıldığını ifade etti.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da mera alanlarının hayvancılığa ve üretime katkı sunduğunu belirterek, mera ıslah çalışmalarının üreticilere önemli destek sağladığını kaydetti.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okunup halk oyunları gösterisi sunuldu.

Sezer, etkinliğin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verdi ve köy sakinleriyle sohbet etti.

Programa Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Edirne Ticaret Müdürü Mustafa Kurt, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Takındı, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

