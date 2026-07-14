Edirne'de Nohut Hasadı Başladı - Son Dakika
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Edirne'de Nohut Hasadı Başladı

Edirne\'de Nohut Hasadı Başladı
14.07.2026 12:15
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Edirne'nin Hacıumur köyünde nohut hasadı başladı, verim ve kalite çiftçiyi memnun etti.

Edirne'nin Hacıumur köyünde nohut hasadı başladı. Tarlalara giren biçerdöverlerle sezonun ilk ürünleri toplanırken, üreticiler bu yılki verimden memnun olduklarını belirtti.

Hasat mesaisine başlayan çiftçi, yıl boyunca etkili olan yağışların nohut başta olmak üzere buğday üretimine de olumlu yansıdığını ifade etti. Üreticiler, hem ürün kalitesinin hem de rekoltenin beklentileri karşıladığını söyledi.

"Verim beklentimizin üzerinde"

Nohut üreticisi Umut Oral, bu yıl yağışların zamanında gerçekleşmesinin ürünlere olumlu katkı sağladığını belirterek, "Hasadımıza başladık. Bu yıl nohutta verim oldukça iyi. Yağışların düzenli olması sayesinde tarlalarımız bereketli bir sezon geçirdi. Rekoltemiz beklentimizin üzerinde. İnşallah sezonun geri kalanı da aynı şekilde devam eder" dedi.

"Hem nohutta hem buğdayda bereket var"

Üretici Mert Kıyga ise nohut ve buğdayda yüz güldüren bir sezon yaşadıklarını ifade ederek, "Bu yıl hem nohutta hem de buğdayda verimden memnunuz. Ürün kalitesi de oldukça iyi. Emeğimizin karşılığını almak bizleri mutlu ediyor. Tüm çiftçilerimize kazasız, bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diliyorum" diye konuştu.

Hasat çalışmaları sürüyor

Edirne'de yaz aylarıyla birlikte hız kazanan hasat çalışmaları nohut ve buğday başta olmak üzere birçok üründe devam ediyor. Üreticiler, bereketli geçen sezonun hem kaliteye hem de verime olumlu yansıdığını ifade ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Kalite, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne'de Nohut Hasadı Başladı - Son Dakika

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