Edirne'de Yağmur Umut Oldu - Son Dakika
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Edirne'de Yağmur Umut Oldu

Edirne\'de Yağmur Umut Oldu
12.07.2026 14:58
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Edirne'de sağanak yağış, ayçiçeği üreticilerini sevindirdi. Beklenen yağışlar verimi artırabilir.

Edirne'de etkili olan sağanak yağış, kuraklık endişesi yaşayan üreticilere umut oldu. Ayçiçeği tarlalarında yeniden canlılık yaşanırken, üreticiler yağışların devam etmesi halinde bu yıl yüksek verim beklediklerini söyledi.

Kent genelinde etkili olan yağışlar, özellikle ayçiçeği üretiminin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde yüzleri güldürdü. Edirne'nin merkez ilçesine bağlı Hasanağa köyündeki ayçiçeği tarlalarında yağışın ardından oluşan görüntüler, toprağın suya kavuşmasıyla ürünün yeniden gelişim göstermeye başladığını ortaya koydu.

Üreticiler, ayçiçeğinin çiçeklenme döneminde yağan yağmurun verim açısından büyük önem taşıdığını belirterek, önümüzdeki günlerde beklenen yağışların gerçekleşmesi halinde sezonun daha da bereketli geçeceğini ifade etti.

"Sezon bereketli geçti, üretici yağmur bekliyor"

Aynı zamanda çiftçilik yapan Barutluk Mahallesi Muhtarı Zeki Yaşagör, bu yıl yağışların üretici açısından sevindirici olduğunu belirterek, "Çok güzel, verimli ve yağışlı bir sezon geçiriyoruz. İnşallah bu yağışların devamı da gelecek. Ayçiçekleri ve buğday için yeniden yağmur bekleniyor. Bu yıl gerçekten ekinler açısından oldukça bereketli bir sezon yaşanıyor. Ayçiçeklerimiz şu anda da görüldüğü gibi çok güzel durumda. İnşallah beklediğimiz yağmur da yağarsa verim daha da artacak. Ancak bu bereketin yanında ürün fiyatları üreticiyi memnun etmiyor. Fiyatlar düşük kaldı. Bu konuda çalışmalar yapılması ve üreticinin desteklenmesi gerekiyor. Girdi maliyetleri her geçen gün artıyor. Buna rağmen bu yıl elde edilen yüksek verim sayesinde üreticiler en azından giderlerinin bir kısmını karşılayabilecek. Eğer bu verim olmasaydı üreticiler çok daha zor durumda kalacaktı. İnşallah beklenen yağışlar da gerçekleşirse üreticilerimiz açısından çok daha rahat ve bereketli bir sezon olacak" dedi.

"Bir yağmur daha yağarsa verim daha da artacak"

Edirneli çiftçi Erol Eraslan ise ayçiçeğinin en kritik döneminde yağış beklentisinin sürdüğünü belirterek, "Bu sene geçen yıla göre daha iyi. Şu an tarlalarımız çok güzel görünüyor ama bugünlerde yağmur yağarsa daha da güzel olacak. Ayçiçekleri şu anda tam çiçeklenme döneminde. Bu dönemde 20-30 kilo, hatta 40 kilo civarında bir yağış olursa ürün için çok faydalı olur. Şu an tam ayçiçeklerinin yağmur istediği mevsimdeyiz. İnşallah Allah rahmetini esirgemez ve bütün çiftçimizin yüzü güler. Geçen sene ürününü tarlada bırakan çiftçilerimiz oldu. Bu yıl ise en büyük temennimiz tatlı bir yağmurun yağması. O zaman ürün çok daha güzel olacak. Biz her sene olduğu gibi bu yıl da duamızı ediyoruz. Şu anki durumumuza şükrediyoruz ama yine de Allah'tan yağmur vermesini diliyoruz" diye konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Edirne'de Yağmur Umut Oldu - Son Dakika

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