Edirne esnafında gurbetçi yoğunluğu

Edirne esnafına gurbetçi dopingi

Gurbetçiler Kurban Bayramı öncesi alışverişlerini Edirne'den yapıyor

EDİRNE - Yaz tatilini ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra esnaftan alışveriş yapıyor ve burada yemek yiyerek kent ekonomisine katkı sağlıyor.

Alışveriş için her gün binlerce Bulgar ve Yunan turistin akın ettiği Edirne'de son günlerde gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor. Bulgar ve Yunan turistlerin yanı sıra geçtiğimiz günlerde yaşanan Kırkpınar hareketliliğinin ardından şimdi ise kentte gurbetçi bereketi yaşanıyor. Yaşanan hareketlilikten dolayı yüzü gülen ve işleri hareketlenen kent esnafı, Kurban Bayramı alışverişleri ile de yoğunluk yaşanmasını bekliyor.

Okulların kapanması ve yaz tatilinin başlaması ile birlikte memleket hasretiyle yola çıkan Avrupa'da yaşayan Türkler, Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapıyor. Kapıkule'den yurda giriş yapan gurbetçiler, hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de karınlarını doyurmak için kent merkezine iniyor.

Gıdadan giyime, ev eşyasından, kozmetiğe kadar birçok ihtiyacını karşılamak için komşu ülke Bulgaristan ve Yunanistan'dan Edirne'ye alışverişe gelen kişi sayısı her geçen gün artıyor. Komşu ülke vatandaşlarının alışveriş yapmasından memnuniyet duyan esnaf bugünlerde gurbetçi yoğunluğunun artmasıyla birlikte işlerinde daha da artış yaşandığını belirterek yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Kapıkule Sınır kapısından anavatan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra ilk durakları olan Edirne'ye gelen gurbetçi vatandaşlar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hediyelik eşyalar alarak baba ocağına dönüyor. Edirne'de bulunan tarihi çarşılarda son günlerde gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor.

Sezon itibariyle yurtdışından gelen gurbetçi vatandaşların ve yabancı turistlerin Edirne'ye giriş yapmaya başladığını söyleyen Tarihi çarşı esnafı Emin Özbostan, piyasalarda hareketlenme söz konusu olduğunu ifade etti.

Gurbetçilerin gelmeye başladığını söyleyen Esnaf İlknur Arı, Gurbetçilerin tarihi çarşıları gezerek, alışveriş yaptığına değindi.

Son zamanlarda Edirne'de özellikle otellerde bir hareketlilik yaşandığını belirten Tarihi Çarşı esnafı Ahmet Duran, işlerin hareketlendiğini aktardı.

"Yeniden doğmuş gibi olduk"

Almanya'dan yola çıkan ve memleketi Kütahya'ya giden Yasemin Kutlu, Gümrüklerde çok beklediklerini ve uzun bir yoldan geldiklerini belirterek buna rağmen her şeye değdiğini aktardı. Türkiye'ye girer girmez yeniden doğmuş gibi ve enerji dolu olduklarını söyleyen Kutlu, "Dünyanın neresi olursa olsun Türkiye gibisi yok. Öncelikle aile ziyaretimizi gerçekleştireceğiz daha sonra güzelim ülkemizin tadını çıkaracağız Ayağımız sonunda Türkiye topraklarına bastı. Çok mutluyuz, her sene bu anın gelmesini bekliyoruz. Türkiye bayrağını görünce dünyalar bizim oluyor. Bir an önce ailemizin yanına gitmek istiyoruz" dedi.

"İlk işimiz Edirne'yi gezmek oldu"

Amsterdam'dan gelen gurbetçi Çağdaş Yılmaz, Türkiye'ye girişte ilk işleri Edirne'yi gezip görmek olduğunu söyledi.

Alışveriş yapıp ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyleyen Yılmaz, "Osmanlı'ya Başkentlik yapmış olan Edirne'miz güzel, burada bulunmak mutluluk veriyor. Tarihi yerleri, Camileri geziyoruz, mutluyuz" diye konuştu.

"Kapalı Çarşı turistler için önemli bir yere sahip"

Almanya'dan gelen Bilgin Mert, "Edirne'yi ziyarete geldim. Edirne'nin tarihi yerleri, Camileri gezilmeye değer. İnsanın karnının doyduğu yer değil, doğduğu yer daha mutluluk verici. Edirne de benim için öyle bir şehir. Edirne'de alışveriş yaptığımda hem istediğim markayı temin edebiliyorum hem de fiyat konusunda zorlanmıyorum. Kapalı Çarşı turistler için önemli bir yere sahip. Bende her geldiğimde muhakkak gezerim oraları ve tavsiye ederim" dedi.

"Edirne olarak çok şanslıyız"

Gurbetçilerin ilk uğrak yeri olan Edirne'nin camileriyle, ciğeriyle meşhur olduğunu ve bundan dolayı çok şanslı olduklarını söyleyen Saraçlar Caddesi esnaflarından Levent Yaçi, "Buraya gelenler rahat bir şekilde alışveriş yapabiliyor, gezebiliyor. Bu Edirne halkı için büyük bir nimet. Bir esnaf olarak Edirne halkına sesleniyorum; herkese duyarlı davranalım ve en güzel şekilde hizmet verelim. Kırkpınar güreşleri sezonundan dolayı yoğun bir hareketlilik oldu. işlerimiz çok güzel ilerliyor. Kent ekonomisine büyük bir katkıda bulunuldu. Her anlamda Edirne halkı kazanırsa herkes kazanır. Biz Edirne esnafı, vatandaşlara en kaliteli şekilde hizmet etmek zorundayız ve bunu elimizden geldiğince yapıyoruz. Herkesi Edirne'ye bekliyoruz" şeklinde konuştu.