Edirne'nin Ayçiçeği Bereketi - Son Dakika
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Edirne'nin Ayçiçeği Bereketi

Edirne\'nin Ayçiçeği Bereketi
19.07.2026 12:03
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Edirne'deki yağışlar, ayçiçeği üretimini canlandırdı, rekolte artışı bekleniyor.

Türkiye'nin ayçiçeği üretiminde başı çeken Edirne'de, son yağışlar Trakya'nın "sarı gelini" olarak bilinen ayçiçeğine adeta can suyu oldu. Geçtiğimiz yıl kuraklığın gölgesinde verim kaybı yaşayan üretici, bu yıl tarlaları sarıya bürüyen ayçiçeğiyle yeniden umutlandı.

Son iki yıldır kuraklığın etkisini derinden hisseden Edirne'de, mevsiminde gelen yağışlar hem toprağı hem de üreticiyi rahatlattı. Özellikle çiçeklenme ve dane yapma dönemine denk gelen sağanaklar, ayçiçeğinin gelişimini olumlu etkilerken Trakya'nın dört bir yanında uzanan sarı tarlalar da bereketin habercisi oldu.

Yağışlarla birlikte güçlenen dane yapıları sayesinde bu yıl yüksek rekolte beklenirken, üreticilerin yüzü uzun bir aranın ardından yeniden gülmeye başladı. Tarımın lokomotif ürünlerinden biri olan ayçiçeğinde verimin artması, hem çiftçiye hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak.

Geçen yıl yaşanan kuraklığın üretimi olumsuz etkilediğini belirten Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, bu yıl ise yağışların zamanında gelmesiyle birlikte tablonun tamamen değiştiğini söyledi.

Edirne'de geçen yıl yaklaşık 1 milyon 230 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını belirten Köse, bu yıl ise yaklaşık 1 milyon 200 bin dekar alanda ekim olduğunu aktardı.

"Yaklaşık 250 bin tonluk üretime ulaşmayı hedefliyoruz"

Ekim dönemindeki yağışlarla birlikte tane yapılarının güçlendiğini söyleyen Köse, "Bu yıl dekarda 200 kilogramın üzerinde verim bekliyoruz. Toplamda ise yaklaşık 250 bin tonluk üretime ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece geçen yılın oldukça üzerine çıkmış olacağız" dedi.

Üreticilerin gelirini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Köse, farklı ekim yöntemleri üzerinde denemeler yaptıklarını anlattı.

"Anıza ekim yöntemi yüzleri güldürüyor"

Anıza ekim uygulamalarında dekara 40 ila 50 kilogram arasında daha fazla ürün elde edildiğini belirten Köse, bu yöntemin hem üretim maliyetlerini düşürdüğünü hem de verimi artırdığını vurguladı.

TAKE projeleri çerçevesinde üreticilere yerli ve milli ayçiçeği tohum desteği sağladıklarını da dile getiren Köse, "Üreticilerimizin girdi maliyetlerini azaltırken verimi artırmayı hedefliyoruz. Yerli çeşitlerin kullanımını yaygınlaştırarak hem çiftçimizi destekliyor hem de üretimi güçlendiriyoruz" diye konuştu.

Bu yıl yağışların istenilen seviyede gerçekleşmesinin umutları artırdığını vurgulayan Köse, "Hasat döneminde üreticilerimizin geçen yıldan çok daha memnun olacağına inanıyoruz. Ayçiçeğinin bölgemiz ve ülkemiz için önemini biliyoruz. Ekim alanlarını koruyup verimi artırarak üreticimizin kazancını yükseltmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Trakya'nın simgesi haline gelen ve "sarı gelin" olarak anılan ayçiçeği, bu yıl Edirne ovasını yeniden altın sarısına boyarken, bereketli bir hasat sezonunun habercisi olarak üreticinin umutlarını yeşertti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Edirne, Üretim, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne'nin Ayçiçeği Bereketi - Son Dakika

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