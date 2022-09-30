Bafra Ovası'nda 130 bin ton çeltik rekoltesi bekleniyor - Son Dakika
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Bafra Ovası'nda 130 bin ton çeltik rekoltesi bekleniyor

30.09.2022 11:16
Bafra Ovası'nda 130 bin ton çeltik rekoltesi bekleniyor

Edirne'nin İpsala ilçesinin ardından en fazla çeltik üretiminin yapıldığı Samsun'daki Bafra Ovası'nda hasada başlandı.

Edirne'nin İpsala ilçesinin ardından en fazla çeltik üretiminin yapıldığı Samsun'daki Bafra Ovası'nda hasada başlandı.

Türkiye'nin en uzun akarsuyu olan Kızılırmak Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü yerde taşınan alüvyonlarla oluşan Bafra Ovası'nda bu yıl yaklaşık 130 bin dekar alanda çeltik ekimi yapıldı.

Dekar başına ortalama 850 kilogram verim alınan ovada çeltik hasat ediliyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası için çeltiğin önemli bir tarım ürünü olduğunu söyledi.

Çeltik alım fiyatından memnun olduklarını belirten Tosuner, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2022 dönemi çeltik alım fiyatını en düşük ton başına 12 bin lira ile en yüksek 15 bin liraya çıkardı. 2021 yılında 4 lira olan çeltik alım fiyatı dört kat arttı. Bu fiyat, üreticimizi canıgönülden memnun etti. Bu fiyat sayesinde gelecek yıllarda üretimin Bafra'da daha da artacağını düşünüyorum." dedi.

"Hava şartları böyle giderse kalite daha yüksek olacak"

Tosuner, çeltikte bu yıl 125 bin ile 130 ton arasında rekolte beklediklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Türkiye'nin pirincinin yüzde 16 ile 17'sini biz üretiyoruz. Ürüne fiyat bazında bakarsak çiftçimiz 60 randımanı ton başına 13 bin 500 lira, 65 randımanı 14 bin 700 liraya satıyor. Bu görülmemiş bir rakam. Ayrıca Bafra'da, Tarım Kredi Kooperatiflerinin yüksek miktarda alım yapacağı bildirildi. Onun yanı sıra TMO da alım yapacak. Özel sektör de çeltik alımı yapıyor. Bunların alım yapması üreticiye en büyük destektir."

Tosuner, ürünün kaliteli olduğunu vurgulayarak, "Bafra pirincinin randımanı geçen yıldan daha kaliteli. Hasadın başlamasıyla kırık pirincin neredeyse sıfır olduğunu görüyoruz. Hava şartları böyle giderse kalitesi daha yüksek olacak. Kaliteli mal oldukça alım da o kadar yüksek olur." ifadelerini kullandı.

İkiztepe Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Mecit Aytek de üyelerinin 1000 dönümden fazla alanda çeltik tarımı yaptığını belirterek, "Dekar başına 850 ila 1050 kilogram arasında verim alınmaktadır. Çeltik alım fiyatı bu sene çok güzel. Mazot ve gübre pahalıydı ama fiyatlar iyi olduğu için çeltikçimizin bu sene yüzü gülecek." diye konuştu.

Üretici Hüseyin Aytek de bu yıl verim ve fiyatın iyi olduğunu ifade ederek, "Bafra Ovası'nda ekilen tüm ürünler kaliteli. Onun için ovada ekilen sadece karpuz fiyatında biraz sıkıntı çektik. Diğer mahsullerde kalite ve fiyat iyiydi." dedi.

Necdet Özkan da bu yıl çeltiğin verim ve fiyatından memnun olduklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Bafra Ovası, Edirne, Samsun, Çeltik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bafra Ovası'nda 130 bin ton çeltik rekoltesi bekleniyor - Son Dakika

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