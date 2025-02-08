Edirne Sınır Kapılarında 900 Bin Yolcu Geçişi - Son Dakika
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Ekonomi

Edirne Sınır Kapılarında 900 Bin Yolcu Geçişi

Edirne Sınır Kapılarında 900 Bin Yolcu Geçişi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Ocak ayında sınır kapılarından 900 bin yolcu geçişi yapıldığını bildirdi.

08.02.2025 16:17
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'den Avrupa'ya açılan sınır kapılarından 2025 yılının ilk ayı olan Ocak ayında yaklaşık 900 bin yolcu geçişinin yapıldığını açıkladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'den Bulgaristan'a ve Yunanistan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarına ilişkin geçen yılın ilk ayına göre bu yılın ilk ayı olan Ocak ayında araç ve yolcu geçişlerinde artış olduğunu belirtti. Vali Sezer, Edirne'deki gümrük kapılarında 353 bin 500 araç geçişi ve yaklaşık 900 bin yolcu giriş ve çıkışları olduğunu ifade etti.

"900 bin ise yolcu geçişi var"

Edirne Valisi Yunus Sezer, "Gümrük kapılarımızdan araç ve yolcu giriş ve çıkışında her sene olduğu gibi artarak devam eden bir oran var. Özellikle Yunanistan gümrük kapılarımız Pazarkule ve İpsala'da bir artış var. Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 24 oranında bir artış vardı. Bu sene de Ocak ayında geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 11 oranında bir artış söz konusu. Bulgaristan sınır kapılarımızda da daha düşük oranda yüzde 5 oranında bir artış söz konusu oldu. 353 bin 500 araç geçişi var kapılarda. Yaklaşık 900 bin yolcu geçiş, giriş ve çıkışları söz konusu. Bu noktada gümrük ve emniyet personelimiz çalışmalarını devam ettiriyorlar" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Edirne Sınır Kapılarında 900 Bin Yolcu Geçişi - Son Dakika

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