Edirne Sınır Kapılarında Tır Kuyruğu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Edirne Sınır Kapılarında Tır Kuyruğu

Edirne Sınır Kapılarında Tır Kuyruğu

Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları'nda tırlar 4 gündür bekliyor, sistem güncellemesi mağduriyet yarattı.

19.11.2024 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda binlerce tır, yapılan sistem güncellemesi nedeniyle 4 gündür ülkeden çıkmak için bekliyor. Ayrıca, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da 25 kilometreden fazla tır kuyruğu oluştu.

Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarında ihracat yükleri ile dolu binlerce tır ülkeden Avrupa ülkelerine çıkış yapmak için sıra bekliyor. Sınır kapılarında yapılan sistem güncellemesi olan "yeni transit bilgi sistemi NCTS-P5'in" devreye girmesiyle tırların sınırdan geçişleri durduruldu.

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise tır kuyruğu 25 kilometreyi buldu. Tır sürücüleri günlerdir gümrüklerde beklediklerini ve yapılan güncellemenin daha önceden bilgi verilerek yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, tır sürücüleri, ihtiyaçlarını gideremedikleri için içinde yaşanan duruma sert tepki gösterdi.

"Burada ne park var ne de lavabo var, hiçbir şey yok"

İstanbul'dan yüklediği yükü Fransa'ya teslim etmek için Kapıkule'de bekleyen tır sürücüsü Ömer Ünal, "4 gündür burada sırayım. Yol kenarlarında sosyal yaşantımız olmadan bekliyoruz. Burada ne park var ne de lavabo var, hiçbir şey yok. Yaşanan durumun ne kadar süreceğinden de bilgimiz yok. Sistem değişikliğinden dolayı 60 saattir bekliyorum" dedi.

"Mağduriyet var"

Tır sürücüsü Mustafa Aslan, "Biz İstanbul'dan yükleme yaptık ve Edirne'de Kapıkule'de bekliyoruz. Gördüğünüz gibi yol kenarları ve tır parkları tamamen dolu. Yeni bir sistem güncellemesi olacak ve bu daha önce neden söylenmedi. Burada şuan mağduriyet var. Masrafları şoförler kendi ceplerinden karşılıyor. Bu daha önce belli bir düzene koyulup öyle yapılsaydı daha iyi olurdu" dedi.

"Bir anda lap diye çıkıyorlar efendim sistemi güncelliyoruz diyorlar"

Bursa İnegöl'den Paris'e ihracat yükünü Avrupa'ya götürmek için Kapıkule'de 4 gündür bekleyen tır sürücüsü Hüseyin Ünal, Burada sistem güncellemesi var ve bu sistem güncellemesinden kimsenin haberi yok. Bir anda lap diye çıkıyorlar efendim sistemi güncelliyoruz diyorlar. Yer gök göründüğü gibi her yer tır zaten. Sistem daha kurulmadan daha önceki sistem siliniyor ve bu kadar insan mağdur oluyor. 60-70 saattir bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Tuvalet yok, banyo yok, içecek suyumuz yok"

Mersin'den limon yükledikten sonra Polonya'ya götürmek için yola çıkan 25 yıllık tır sürücüsü Ahmet Doğru, Uluslararası ülkelere sefer yaptığını ifade ederek, "Burada yaklaşık 4-5 gündür bekliyoruz. Burada tır şoförlerinin 60-70 saat bekleme süresi var. Hiçbir sosyal yaşantımız yok. Tuvalet yok, banyo yok, içecek suyumuz yok. Sırda duranların hali perişan ve bu sıkıntıların giderilmesi için Edirne Valiliği'nin ve yetkililerin bir el atması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Hamzabeyli, 3-sayfa, Ekonomi, edirne, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne Sınır Kapılarında Tır Kuyruğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
13:35 Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
12:35 Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler
12:31 Putin “nükleer yanıt“ doktrinini onayladı Putin "nükleer yanıt" doktrinini onayladı
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
19:01 Trump, göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak Trump, göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak
18:56 Milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu Milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu
18:48 Arda Turan, futbol oynadığı dünya devinin başına geçebilir Arda Turan, futbol oynadığı dünya devinin başına geçebilir
18:47 Yenidoğan Çetesi üyesinden tüyler ürperten itiraf: Neden yaşatmak için uğraşıyorsun Yenidoğan Çetesi üyesinden tüyler ürperten itiraf: Neden yaşatmak için uğraşıyorsun?
18:23 MicroStrategy milyarlarca dolarlık Bitcoin alımı yaptı MicroStrategy milyarlarca dolarlık Bitcoin alımı yaptı
18:08 Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER’e dilekçe yazdı Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe yazdı
17:53 Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı!
17:51 Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor Meselenin aslı ortaya çıktı Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor? Meselenin aslı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 14:58:36. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne Sınır Kapılarında Tır Kuyruğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.