Edirne'de "Sosyete Pazarı"nın kapatılmasına esnaftan tepki

23.01.2026 18:10  Güncelleme: 18:15
Edirne'de, turistlerin uğrak noktası olan Ulus Pazarı'nın kapatılması esnaf arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Esnaf, pazarın önemine dikkat çekerek, kapatılma kararının yeniden değerlendirilmesini istiyor.

Edirne'de turistler uğrak noktası olan Ulus Pazarı'nın kapatılmasına esnaf tepki gösterdi.

Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere Balkan ülkelerinden gelen turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği "Sosyete Pazarı" olarak bilinen Edirne Ulus Pazarı'nın kapatılması, esnafın tepkisine neden oldu. Ulus Pazarı'nın kapatılmasıyla ilgili yaşanan sürecin yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunan esnaf, pazarın faaliyetlerine devam etmesini istedi.

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi'nin (UPEK) esnafı yeterince temsil edemediğini savunan pazar esnafı Serkan Çelik, pazarın kapatılmasıyla yüzlerce esnafın mağdur olduğunu belirterek, "Yaklaşık 400 esnaf kış ortasında desteksiz kaldı. Belediyeden talebimiz, SGK borçlarıyla ilgili farklı bir çözüm üretilmesi" dedi.

Saraçlar Caddesi esnafından Ömer Tuzcu ise Ulus Pazarı'nın kapanmasının kent ticaretini doğrudan etkilediğini ifade ederek, "Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen misafirler özellikle bu pazarı soruyordu. Pazar kapalı olunca alışveriş azalıyor, bu durum çarşı esnafına da olumsuz yansıyor" diye konuştu.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da Ulus Pazarı'nın sadece esnaf için değil, şehir ekonomisi için de önemli olduğunu vurguladı.

Sayıştay raporlarında pazarın kapatılmasına yönelik bir hüküm bulunmadığını belirten İba, "Bu pazar Edirne ile özdeşleşmiş bir marka. Alternatif bir pazar alanı oluşturulmadan kapatılması doğru değil. Bedelin esnafa ve vatandaşa ödetilmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

