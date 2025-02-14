Edremit Belediyesi'nin Vergi Borçları Sıfırlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Edremit Belediyesi'nin Vergi Borçları Sıfırlandı

Edremit Belediyesi\'nin Vergi Borçları Sıfırlandı

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Belediyesi ve belediye şirketi Edremit Belediyesi Personel A.Ş.'nin vergi borçlarının sıfırlandığını açıkladı. Taşınmazın Maliye Hazinesi'ne devriyle birlikte süreç tamamlandı.

14.02.2025 16:39  Güncelleme: 16:41
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Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Belediyesi ve belediye şirketi Edremit Belediyesi Personel A.Ş.'nin tüm vergi borçlarının sıfırlandığını açıkladı.

Gazicelal Mahallesi'nde mülkiyeti belediyeye ait olan ve üzerinde Adliye Binası bulunan taşınmaz, belediye ve belediye şirketinin vergi borçlarına karşılık Maliye Hazinesi'ne devredildi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın 2015 yılında belediye başkan yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde, taşınmazın 6183 sayılı Kanunun Geçici 8. Maddesi kapsamında devredilmesi için başlatılan işlemler, aradan geçen 10 yıla rağmen tamamlanamamıştı.

Belediye Başkanı seçildikten sonra konuyu yeniden gündeme alan Ertaş, yapılan görüşmeler neticesinde sürecin tamamlandığını belirtti. Böylece Gazicelal Mahallesi, 564 ada 165 parsel numaralı taşınmazın Maliye Hazinesi'ne devrinin gerçekleşmiş olduğunu ve Edremit Belediyesi ile belediye şirketi Edremit Belediyesi Personel A.Ş.'nin tüm vergi borçları sıfırlandığını açıkladı.

Başkan Ertaş, sürecin başarıyla tamamlanmasında katkı sağlayan Edremit Kaymakamlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Edremit Vergi Dairesi, Edremit Tapu Müdürlüğü ve ilgili kurumların personellerine teşekkür ederek, belediyenin kamu kurumlarıyla iş birliğini güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Edremit Belediyesi'nin Vergi Borçları Sıfırlandı - Son Dakika

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