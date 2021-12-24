Edremit Belediyesinden "fahiş fiyat ve kur indirimi" denetimi

Van'ın Edremit Belediyesi ekipleri, döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığı şikayetleri üzerine marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Vatandaşın sağlığı için rutin denetimlerini aralıksız sürdüren Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kez de fahiş fiyat ve kur indirimi denetimi yaptı. Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ekinci ve Van Ticaret İl Müdürü Murat Keremoğlu'nun da katıldığı denetimlerde; marketlerde sebze ve meyve, gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatlar incelendi. Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket ve künye bilgileri ile ürünlerin önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, seçtikleri ürünlerin raf ve kasa fiyatını da karşılaştırdı. 'Fahiş Fiyat Artışı ve Fiyat Etiketi Mevzuatı'na uyumsuzluk belirlenen iş yerlerine cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ekinci, döviz kurunun düşmesi akabinde fiyat indirimlerinin etiketlere yansıyıp yansımadığına yönelik denetimler gerçekleştirdiklerini belirtti. Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa yürüttükleri denetimlerde uyarılara uymayan ve fiyat indirimini uygulamayan iş yerlerine cezai işlem uyguladıklarını anlatan Ekinci, özellikle son zamanlarda döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığı yönünde aldıkları şikayet ve başvurular üzerine vatandaşın ucuz ürünlere rahat bir şekilde ulaşımını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. - VAN