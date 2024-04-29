Edremit Körfezi\'nde Zeytin Üreticileri Verimli Bir Sezon Bekliyor

Ekonomi

Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Edremit Körfezi'nde üreticiler, ağaçlardaki tomurcuklanma ve çiçeklenmeden dolayı sezonun verimli geçmesini bekliyor.

Balıkesir'in Ayvalık, Edremit, Havran, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde zeytin ağaçlarındaki çiçeklenme, 2024-2025 üretim sezonu öncesinde üreticileri umutlandırdı.

Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, AA muhabirine, ağaçların yoğun bir şekilde çiçeklendiğini söyledi.

Zeytin ve zeytinyağının üretiminde kalite ve verim için gereken iklim şartları, sıcaklık ve yağış durumunun şu ana kadar görüldüğünü ifade eden Semerci, "2024-2025 zeytin sezonunun başlangıcındayız ve ağaçlarımız çok güzel çiçeklenmiş vaziyette. Gözlemlerim, Edremit Körfezi'ndeki zeytin tutumunun son derece güzel ve tatmin edici olduğu yönünde. Tabii doğa şartları ne getirirse, Allah'tan bize bir felaket gelmezse, bu zeytini eğer tutturabilirsek üreticiyi oldukça verimli bir sezon bekliyor." dedi.

Zeytin ağaçlarındaki çiçek yoğunluğuna bakıldığında 420 bin tonluk zeytinyağı üretiminin gerçekleştiği "var yılı" olan 2022'deki rekoltenin üzerine çıkılacağını dile getiren Semerci, şunları kaydetti:

"Biz tırnak deriz, tomurcuk deriz, somak deriz. Onun çiçeği geçiş zamanı pek belli olmaz ama şimdiki gördüğümüz o somak yoğunluğuna bakıyorum ki geçtiğimiz yıllardaki ürünün çok daha fazlasını elde edeceğiz. Çok güzel bir poyrazla zeytinin bağlaması söz konusu. Poyrazla bağlayan zeytin sağlam olur."

Ülkenin diğer bölgelerindeki zeytin üreticileri ile de görüştüğünü, o bölgelerde de gayet güzel çiçeklenme olduğu yönünde bilgiler geldiğini belirten Semerci, zeytinyağı açısından bolluk yılı olacağını düşündüğünü söyledi.

2023-2024 sezonunda Türkiye'de 240 bin ton zeytinyağı üretildiğini, bunun 12 bin tonunun Edremit Körfezi'nde gerçekleştirildiğini vurgulayan Semerci, Avrupa'daki, Akdeniz Havzası'ndaki zeytin üreticisi ülkelerden de güzel haberlerin geldiğini bildirdi.

Mehmet Hakkı Semerci, "Zeytinyağı fiyatları dış piyasalarla ilintilidir. Dış piyasalarda zeytinyağı fiyatları var yılı olması dolayısıyla düşüş gösterebilir ancak ülkemizde zeytinyağı fiyatlarının girdi maliyetlerinden dolayı stabil seyredeceğini tahmin ediyoruz. Şu anda 1 asidin altındaki zeytinyağının litre fiyatı 350-400 lira arasında değişiyor." diye konuştu.