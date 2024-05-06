Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı ziyaret etti

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın\'ı ziyaret etti

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve heyeti, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı ziyaret ederek, bölge projeleri ve ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

06.05.2024 10:17  Güncelleme: 10:20
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Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Meclis Başkanı Bayram Kayahan, yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreteri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Edremit ve Havran'a dair planlanan projeler ve ihtiyaçlar üzerine görüşen heyet Ahmet Akın'a yeni görevinde başarılar diledi. Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Başkan Ahmet Akın ile bölge ekonomisi ve turizmi üzerine karşılıklı istişare ettiklerini ifade etti. Ahmet Çetin, Başkan Akın'a zeytin hasadını tasvir eden bir minyatür hediye etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı ziyaret etti - Son Dakika
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