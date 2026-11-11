Edremit Zeytinyağı coğrafi işaret başvuruları 12-23 Kasım 2026'da alınacak - Son Dakika
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Edremit Zeytinyağı coğrafi işaret başvuruları 12-23 Kasım 2026'da alınacak

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Edremit Zeytinyağı coğrafi işaret başvuruları 12-23 Kasım 2026\'da alınacak
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Edremit Ticaret Odası, 2026-2027 üretim sezonuna ilişkin Edremit Zeytinyağı coğrafi işaret başvuru sürecinin başladığını bildirdi. Üretici ve marka sahibi firmalar evraklarını 12-23 Kasım 2026'da odaya teslim edecek, taahhütname ve dilekçe başvuru sırasında düzenlenecek.

2026-2027 üretim sezonu "Edremit Zeytinyağı" coğrafi işaret başvurularının başladığı duyuruldu. Coğrafi işaret kullanım hakkından yararlanmak isteyen üreticiler ve marka sahibi firmalar, başvurularını 12-23 Kasım 2026 tarihleri arasında Edremit Ticaret Odası'na yapabilecek.

Edremit Ticaret Odası tarafından yapılan duyuruda, 2026-2027 üretim sezonuna ilişkin "Edremit Zeytinyağı" coğrafi işaret başvuru sürecinin başladığı bildirildi.

Açıklamaya göre, coğrafi işaret başvurusunda bulunmak isteyen üreticiler ve marka sahibi firmaların, talep edilen evrakları eksiksiz şekilde hazırlayarak 12-23 Kasım 2026 tarihleri arasında Edremit Ticaret Odası'na teslim etmeleri gerekiyor.

Başvuru taahhütnamesi ve başvuru dilekçesinin ise başvuru sırasında oda tarafından düzenleneceği belirtildi.

Yetkililer, başvuru sürecinin sağlıklı ve hızlı şekilde tamamlanabilmesi için gerekli belgelerin eksiksiz teslim edilmesinin önem taşıdığına dikkat çekti.

Edremit Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, 2026-2027 üretim sezonunun tüm üreticiler için bereketli, verimli ve hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Edremit Zeytinyağı coğrafi işaret başvuruları 12-23 Kasım 2026'da alınacak - Son Dakika
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