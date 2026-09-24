Efkan Ala Bursa\'da 467 milletvekilinin evet oyu, yüzde 80\'i aşan desteği vurguladı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "(Terörsüz Türkiye süreci) Toplumsal destek yüzde 80'in üzerinde. 467 milletvekili en problemli, en netameli sorunda bir araya gelebilmiş. Demek ki Türkiye kendi sorunlarını rahatlıkla çözebilecek bir siyasal atmosferi de zemini de yakalamış durumda." dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen Bursa İş Dünyası Buluşması, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Efkan Ala, BTSO Oda Hizmet Binası'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye olarak dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bunun için reformlar yaptıklarını belirten Ala, "Eş zamanlı, çok alanlı reform programını hayata geçirmemiz lazım. Çünkü şimdiye kadar yaptıklarımızla buraya kadar geldik. Bundan sonra yapacaklarımızla o hedefe varabiliriz." ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemde fırsatları açacak, Türkiye'de iş dünyası için de öngörülebilirliği ve garantiyi artıracak sivil bir anayasaya ihtiyaç olduğunu ifade eden Ala, şöyle konuştu:

"Bunu da her seferinde gündeme getiriyoruz. Çünkü bir ülkede zenginliğin faal olabilmesinin en önemli değeri iyi yönetilen bir sistemdir. Öngörülebilir bir sistemdir. Sistemi neyle kuracaksınız? 1980 Anayasası ile bunu devam ettiremezsiniz. Yeni bir anayasayla o sistemi, sivil bir anayasayla kurar, garanti altına alırsınız. Onun için bunu sürekli dile getiriyoruz."

Ala, Türkiye'nin sorunlarını çözmek için yola çıktıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"En önemli sorun olan terör meselesini çözmek için Terörsüz Türkiye vizyonu ortaya koyduk. Çalışmalarını başlattık. Meclis'e getirdik yasayı. Görüşmeleri yaptık. 467 milletvekilimiz orada Türkiye'nin en köklü sorununun çözümüne katkı sundu ve 'evet' oyu verdi. Toplumsal destek yüzde 80'in üzerinde. 467 milletvekili en problemli, en netameli sorunda bir araya gelebilmiş. Demek ki Türkiye kendi sorunlarını rahatlıkla çözebilecek bir siyasal atmosferi de zemini de yakalamış durumda. Onun için kısa vadeli sorunlar görebilirsiniz. Orta vadede umutlu olmak için çok neden var ama uzun vadede mutlaka biz Türkiye'de demokratik bir siyasi istikrarı inşa edeceğiz. Bunu da sivil bir anayasayla garanti altına alacağız."

"Ülkemizin büyümesine daha güçlü katkı sunacağız"

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa'nın güçlü üretim altyapısı, ihracat kapasitesi, girişimcilik ruhu ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının öncü şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

Bursa'nın otomotivden tekstile, makineden gıdaya uzanan geniş üretim yapısıyla Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda önemli bir imkana sahip olduğunu aktaran Ayyıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ortaya konulan yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı kalkınma anlayışı doğrultusunda Bursa olarak da üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde de kamu, özel sektör ve iş dünyası arasındaki güçlü işbirliğini daha da geliştirmemiz bu anlamda büyük önem taşımaktadır. Bursa'yı sahip olduğu üretim kültürüyle, yeni yatırımlarla, teknolojik dönüşümle ve nitelikli istihdamla destekleyerek şehrimizin, ülkemizin büyümesine daha güçlü katkı sunacağına inanıyoruz. Bu anlayışla Bursa'nın potansiyeline, insanımıza ve girişimcimizin gücüne güveniyor, şehrimizi daha rekabetçi ve daha güçlü bir geleceğe taşımak için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz."

"İnanıyorum ki Bursa için omuz omuza çalışmaya tekrar devam edeceğiz"

BTSO Başkanı İbrahim Burkay da göreve geldikleri 2013 yılından bu yana "Bursa büyürse Türkiye büyür" vizyonuyla hareket ederek 16 makro projeyi, 60'tan fazla dev eseri hayata geçirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda hazırlanan Orta Vadeli Program'ın enflasyonu düşürüp üretimi ve istihdamı koruma hedefini son derece kıymetli bulduğunu ifade eden Burkay, "Ekonomide öngörülebilirlik güçlendikçe iş dünyamız da geleceğe çok daha güvenle bakıyor. Bursa iş dünyası olarak bütün güçlüklere rağmen yatırıma, üretime ve ihracata devam ederek Orta Vadeli Program'ın başarıya ulaşması için üzerimize düşeni yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Burkay, artan maliyet ve finansman yükünün başta KOBİ'ler olmak üzere firmaları ciddi anlamda zorladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Orta Vadeli Program'da öngörülen finansman imkanlarının firmalarımıza ulaşması, üretimini sürdüren, çalışanını koruyan ve ihracat yapan işletmelerimizin de bu dönemi güçlü biçimde atlatması için çok önemli bir beklentimiz. Bu kapsamda yürütülmekte olan ekonomi politikalarında da desteklerinizi bekliyoruz."

Burkay, 1 Ekim'de BTSO seçimlerinin gerçekleştirileceğini belirterek, "Tüm üyelerimizi odalarına sahip çıkmaya, iradelerini de sandıkta göstermeye davet ediyorum. Bursa'nın geleceğinde söz sahibi olan bu şehrin fabrikasında, atölyesinde, dükkanında emek veren her üyemizin katılımı bizim için gerçekten çok kıymetli. İnanıyorum ki sandıktan çıkacak güçlü iradeyle Bursa için omuz omuza çalışmaya tekrar devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya AK Parti Milletvekilleri Muhammet Müfit Aydın, Emel Gözükara Durmaz, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Yavuz, Refik Özen ve Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile diğer ilgililer katıldı.