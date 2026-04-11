EGA'dan Mücbir Sebep Açıklaması

11.04.2026 16:05
EGA, İran saldırıları sonrası bazı teslimat sözleşmelerinde mücbir sebep maddesini devreye aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Emirates Global Aluminium (EGA), İran kaynaklı saldırılar nedeniyle tesislerinde oluşan hasarın ardından bazı teslimat sözleşmelerinde "mücbir sebep" maddesini devreye soktuğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, İran'ın nisan ayı başında gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Abu Dabi'deki Al Taweelah tesisinde ağır hasar oluştuğu ve üretim faaliyetlerinin kesintiye uğradığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda EGA'nın bazı müşterilere yönelik teslimat yükümlülüklerini geçici olarak askıya aldığı belirtildi.

"Belirli sözleşmelerde mücbir sebep devreye alındı"

EGA'nın aldığı karara ilişkin açıklamada, şirketin bazı uzun vadeli teslimat anlaşmalarında mücbir sebep maddesini uygulamaya koyduğu ifade edildi.

Söz konusu mekanizmanın, savaş, saldırı ve doğal afet gibi kontrol dışı durumlarda tedarikçilerin sözleşmeye dayalı yükümlülüklerini askıya almasına veya ertelemesine imkan tanıdığı aktarıldı.

Bloomberg'in şirket belgelerine dayandırdığı haberine göre, dünyanın en büyük alüminyum üreticilerinden biri olan EGA, Al Taweelah tesisindeki üretim durdurma sürecinin ardından bu adımı attı.

Üretimin 12 ayı bulması bekleniyor

Şirket, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, tesislerdeki hasarın boyutuna bağlı olarak tam üretime dönüşün yaklaşık 12 ay sürebileceğini, bazı müşterilerin ise bu süreçten etkilenebileceğini duyurmuştu.

Açıklamada ayrıca, alüminyum üretim tesisleri, enerji santrali, alümina rafinerisi ve geri dönüşüm birimlerinde acil durum prosedürlerinin devreye alındığı ve tesisin tamamen tahliye edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

EGA Üst Yöneticisi (CEO) Abdunnasır bin Kelban da daha önce yaptığı değerlendirmede Al Taweelah tesisinin küresel ekonomi açısından kritik bir rol oynadığını belirterek, saldırıların dünya genelinde birçok sektörün tedarik zincirini etkileyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Şirket, üretimin kademeli olarak yeniden başlatılacağını, ancak tam kapasiteye dönüşün altyapı onarımlarına bağlı olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Enerji, İran, Son Dakika

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama
Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır
Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu
Erzurum’da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı Erzurum'da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı
Kocaelispor’dan Galatasaray’a olay cevap Kocaelispor'dan Galatasaray'a olay cevap

17:24
Dün yine maça gitmiş Duru Nayman’dan Arda Güler’e tam destek
Dün yine maça gitmiş! Duru Nayman'dan Arda Güler'e tam destek
16:42
Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi
Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
16:32
Azerbaycan alev alev Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazan Karabağ büyük tehlike altında
Azerbaycan alev alev! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Karabağ büyük tehlike altında
15:47
İran heyetinin başkanı Kalibaf’tan ABD’ye rozetli mesaj
İran heyetinin başkanı Kalibaf'tan ABD'ye rozetli mesaj
15:45
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
