Salihli OSB, Kore heyetini ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Salihli OSB, Kore heyetini ağırladı

30.08.2022 12:18
Salihli OSB, Kore heyetini ağırladı

Ege Bölgesinin parlayan yıldızı olma yolunda ilerleyen Manisa'nın Salihli Organize Sanayi Bölgesi, Kore Cumhuriyeti Pohang Belediyesi'nden gelen heyeti ağırladı.

Ege Bölgesinin parlayan yıldızı olma yolunda ilerleyen Manisa'nın Salihli Organize Sanayi Bölgesi, Kore Cumhuriyeti Pohang Belediyesi'nden gelen heyeti ağırladı.

Kore Cumhuriyeti Yerel İdari Birliği Türkiye Temsilcisi ve Güney Kore İstanbul Konsolosluğu yetkilileri Salihli Organize Sanayi Bölgesi ziyaret etti.

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari binasında gerçekleşen ziyarette, Organize Sanayi Bölgelerinin çalışma düzeni, Salihli Organize Sanayi Bölgesinde imal edilen ürünlerin neler olduğu, hangi ülkelere ne gibi ürünlerin ihraç edildiği, Organize Sanayi Bölgelerinin ekonomiye, şehirlere olan katkıları ile OSB Bölge Müdürü Çağrı'dan bilgiler aldı. - MANİSA

YORUMLAR
500
Buz pistlerinin down sendromlu şampiyonu üniversite öğrencisi oldu Buz pistlerinin down sendromlu şampiyonu üniversite öğrencisi oldu Vali Karadeniz, 'Rütbe Terfi Töreni'ne katıldı Vali Karadeniz, 'Rütbe Terfi Töreni'ne katıldı
Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, Kore, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Salihli OSB, Kore heyetini ağırladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:35 400 bine yakın kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı
11:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'de
10:59 Mahkeme, imam hatiplilere "sapık" diyen Gülşen'in Beyaz Magazin sunucuları hakkında istediği tedbir talebini kabul etti
10:48 Muhalefeti sarsan sözler! Abdullah Gül'ün CHP'li milletvekiliyle adaylık diyalogu ortaya çıktı
10:37 Irak'ta kanlı gece! En az 20 kişi öldü
10:37 Serenay Sarıkaya'dan yılan dansı
10:18 Dolar/TL kuru güne 0.01 yükselerek başladı
10:10 Adana'da 5 yaşındaki kızı kaçıran bir kişi, üstüne 14 yaşındaki bir çocuğu rehin alsa da kurtulamadı! Zanlıdan tepki çeken savunma
10:08 Dudak uçuklatan servet! Hintli milyarder dünyanın en zenginleri listesinde üçüncü sıraya yükseldi
09:38 Vali Yerlikaya, 1.Ordu Komutanı Sivri ve İBB Başkanı İmamoğlu 30 Ağustos nedeniyle Taksim Meydanı'na çelenk bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 12:18:58. #1.11#
SON DAKİKA: Salihli OSB, Kore heyetini ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement