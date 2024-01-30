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Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2024 için 1,2 milyar dolarlık ihracat hedefliyor - Son Dakika
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Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2024 için 1,2 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, 2024 yılında 1,2 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini açıkladı. Öztürk, geçen yıl yaşanan zorluklara rağmen sektörün önemini vurgulayarak, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ülke gıda ihracatında lider olduğunu belirtti. Birliğin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında Cezayir, Rusya, Libya, İran ve Cibuti bulunuyor.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2024 için 1,2 milyar dolarlık ihracat hedefliyor
30.01.2024 - 11:17,
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Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, bu yıl 1,2 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini söyledi.

Ege İhracatçı Birliklerinde düzenlenen toplantıda 2023 yılını değerlendirerek 2024'de yapılacak çalışmaları anlatan Öztürk, geçen yılın küresel ölçekte yaşanan zorluklarla geçtiğini, bu süreçte üretimin ve ihracatın öneminin bir kez daha görüldüğünü belirtti.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü olarak ülke gıda ihracatında lider sektör konumunda olduklarını ifade eden Öztürk, 2023 yılında 26,2 milyar dolarlık gıda ihracatının yüzde 48'ini hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün gerçekleştirdiğini kaydetti.

Öztürk, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ihracatının 2023 yılında yüzde 7 artışla 1 milyar 68 milyon dolar olarak gerçekleştiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"10 sene içerisinde ihracatımızı 360 milyon dolardan 1 milyar 68 milyon dolara çıkararak 3 kat artırmış bulunmaktayız. En çok ihracat yaptığımız alt sektörümüz olan bitkisel yağlar, toplam gerçekleştirdiğimiz ihracatın yüzde 44,5'ini oluşturmaktadır. Birliğimiz bünyesinden en çok ihracat yaptığımız ikinci alt sektörümüz ise geçen seneye göre değer olarak yüzde 32 artış gösteren ve 162,5 milyon dolar ihracat rakamına ulaşan küspeler, hayvan yemleri ve evcil hayvan mamaları sektörü olmuştur. Birliğimiz bünyesinden en çok ihracat yaptığımız üçüncü alt sektörümüz ise geçen seneye göre değer olarak yüzde 681 artan, 93,2 milyon dolar ihracat rakamına ulaşan hububat sektörü olmuştur."

Öztürk, birliğin en çok ihracat yaptığı ilk 5 ülkenin Cezayir, Rusya, Libya, İran ve Cibuti olduğunu belirterek, "2022 yılında, 2023 yıl sonu hedefimizi 1,2 milyar dolar belirlemiştik. Ancak bölgemizin önemli ihraç ürünlerinden haşhaş tohumu ihracatının, en önemli pazarımız olan Hindistan makamlarınca kota verilmemesi nedeniyle 2023 yılında gerçekleştirilememiş olması ve ülkemizde yaşanan depremlerde sektörümüzün uğradığı kayıplar nedeniyle öngördüğümüz artışı sağlamamız mümkün olmadı. 2024 yılında ise birlik olarak ihracat hedefimizi tekrar 1,2 milyar dolar olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2024 için 1,2 milyar dolarlık ihracat hedefliyor - Son Dakika
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