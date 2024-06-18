Ege İhracatçı Birlikleri, Sanayi Sektöründeki Ara Eleman İstihdamı Sorununu Masaya Yatırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Ege İhracatçı Birlikleri, Sanayi Sektöründeki Ara Eleman İstihdamı Sorununu Masaya Yatırdı

Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye'deki sanayi sektörlerinde yaşanan ara eleman istihdamı sorununu çözmek için mesleki eğitime yönelik projeler gerçekleştiriyor. Ege Dış Ticaret Paneli'nde konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, sanayi sektörlerinin rekabetçi olabilmesi için meslek liseleriyle bağlarını güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yapay zeka, e-ticaret ve sürdürülebilirlik gibi konuların da meslek liselerinin müfredatına entegre edilmesi gerektiğini belirtti.

18.06.2024 11:08
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Sanayi sektöründe yaşanan ara eleman istihdamı sorunu, 'Ege Dış Ticaret Paneli'nde masaya yatırıldı.

Türkiye'deki tüm sanayi sektörlerin yaşadığı ara eleman istihdam problemini çözmek için mesleki eğitime yönelik kapsamlı projeler gerçekleştiren Ege İhracatçı Birlikleri, "Ege Dış Ticareti" paneli düzenledi. Panelde konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Ege Bölgesi, 2023 yılında 42,6 milyar dolarlık ihracata imza attı. Sanayi cephesinde kalifiye eleman açığını her fırsatta dile getiriyoruz. Sanayi yaşam eğrisine göre hangi sektör hangi işçilik maliyeti ile yaşayabilir, daha yüksek ücretler hangi sanayi ile oluşturulur çok açık ve net bir şekilde ortadadır. Emek yoğun sektörlerimiz 500 doların üstündeki asgari ücreti tolere edemiyor. Sektörlerimizin rekabetçi olabilmesi için belli bir skalada ücret ödenmesi gerekiyor. İşsizliğin asıl nedeni budur. Bazı sektörler 500 dolar üstü asgari ücreti kaldıramaz. Sanayide reforma ihtiyacımız var. Sektörlerimizin meslek liseleriyle bağlarını kuvvetlendirmesi, meslek liselerimizin teşvik edilmesi, desteklenmesi, özendirilmesi için projeler yürütüyoruz. IMF'in raporuna göre önümüzdeki dönemde işlerin yüzde 60'ı yapay zekadan etkilenecek. 4-5 yıl içinde yapay zeka pazarı 2 trilyon dolar civarında astronomik bir değere ulaşacak. Meslek liselerimizin müfredatlarını hem sektörlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hem de yapay zeka, e-ticaret, sürdürülebilirlik ile entegre etmeliyiz" dedi.

Panelde, 2014-15 dönemi Ekonomi Bakan Yardımcısı Türk Eximbank Geçmiş Dönem Genel Müdürü Adnan Yıldırım da Türkiye ve dünyanın dış ticaretiyle ilgili sunum gerçekleştirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ege İhracatçı Birlikleri, Sanayi Sektöründeki Ara Eleman İstihdamı Sorununu Masaya Yatırdı - Son Dakika

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