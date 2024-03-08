Ege İhracatçı Birlikleri Tokyo'da düzenlenen resepsiyona katıldı

Ekonomi

"Foodex Japan" fuarına katılmak üzere Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gelen Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Resepsiyonda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, daha önce her yıl gerçekleştirdikleri etkinliğe salgın nedeniyle bir süre ara verdiklerini ifade ederek, Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100. yılını birlikte kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gıda sektörünün bütün dünya için stratejik değerinin giderek arttığını vurgulayan Işık, Türkiye'nin 60 milyar dolara yakın üretim hacmiyle Avrupa'nın en büyük, dünyanın 7'nci büyük tarım üreticisi olduğunu belirtti.

Işık, Türkiye'nin gıda üretiminde kalite ve güvenilirliğiyle ön plana çıkan bir ülke konumunda olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Türk gıda endüstrisi, uluslararası standartlara uygun üretim yapma ve sürekli kalite kontrolü sağlama konularında önemli adımlar atmıştır. AB ile uyum sürecinde olan Türkiye, bu alanda da ilerlemeler kaydetmektedir. Türk gıda sektörü, Avrupa Birliği ve ABD gibi büyük pazarlara sağladığı kaliteli ürünlerle güçlü bir şekilde ihracat yapmaktadır. Ayrıca Türkiye, 200'e yakın ülkeye gıda ihraç eden küresel arenada da önemli bir oyuncu konumundadır. Bu başarılar, Türk gıda endüstrisinin uluslararası alanda saygın bir konuma sahip olduğunu kanıtlamaktadır."

Türkiye'de hem tarımın sürdürülebilirliği ve toprakların korunması hem de sağlık açısından organik ve ekolojik tarım üzerine çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Işık, sürdürülebilirlik ilkelerine uygun üretimin desteklendiğini söyledi.

"51 Türk firması ile fuarda şimdiye kadarki en geniş alanda yer aldık"

Mehmet Ali Işık, "70 milyar dolar seviyesinde gıda ithalatı yapan Japonya'ya Türk gıda ürünleri ihracatının çok daha iyi seviyelere gelebileceğine inanıyoruz ve dünya pazarında ulaştığımız ticaret hacmini Japonya da aynı seviyeye getirme arzusundayız." ifadesini kullandı.

Işık, bereketli toprakları ile tarımın anavatanı olan Türkiye'nin üzüm, incir, pamuk, kuru meyve, zeytinyağı, hububat, yaş meyve, aromatik bitkiler, su ürünleri, kanatlı ve süt ürünleri ile bal gibi birçok üründe dünyanın en iyileri arasında yer aldığını vurguladı.

Japonya'ya ihracatta sırası ile en çok makarna, orkinos ve Türk somonu olmak üzere balık, kuru meyve, zeytinyağı, meyve suları, şekerli mamuller ve meyve sebze mamulleri ihraç edildiğini aktaran Işık, "Halihazırda ihracatını gerçekleştirdiğimiz bu ürünler ile yine Türkiye olarak dünyada söz sahibi olduğumuz ancak ihracatımızın düşük olduğu tıbbi aromatik bitkiler, kanatlı ürünleri, süt ürünleri, bal gibi ürünlerin ihracatını artırmak için karşılıklı olarak işbirliğimizin artmasını arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Işık, Turquality tanıtım projesi kapsamında birçok kişiye ulaştıklarını ve Türk gıdalarının tanıtımını yaptıklarını belirterek, Ege İhracatçı Birlikleri olarak 25 yıldır organize ettikleri FOODEX Japan 2024 fuarına rekor katılımla bu yıl da milli katılım organizasyonu düzenlediklerini ifade etti.

51 Türk firmasının katılımları ile fuarda şimdiye kadarki en geniş alanda yer almış olduklarını bildiren Işık, konukları fuarda Türk stantlarını ziyaret etme çağrısında bulundu.