Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2024-2025 sezonunda kuru incir ihracatının başlama tarihini belirledi - Son Dakika
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Ekonomi

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2024-2025 sezonunda kuru incir ihracatının başlama tarihini belirledi

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2024-2025 sezonunda kuru incir ihracatının başlama tarihini 25 Eylül 2024 olarak tavsiye etti. İhracatçılar, kuru incirin Avrupa Birliği pazarına olan bağımlılığını azaltmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ayrıca, kuru incir ihracatının arttığı ülkeler arasında Hindistan, Kanada, Güney Kore, Çin ve ABD'nin olduğu ifade edildi.

16.08.2024 13:47
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Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2024-2025 sezonu kuru incirde ihraç tarihinin 25 Eylül 2024'te başlaması yönünde tavsiye kararı aldı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan tanıtım çalışmalarıyla kuru incirin Avrupa Birliği pazarına bağımlılığını düşürdüklerini belirtti.

Bu süreçte Hindistan, Kanada, Güney Kore, Çin, ABD gibi ülkelere ihracatın arttığını aktaran Işık, şunları kaydetti:

"Kuru incir ihracatımız 277 milyon dolara ulaştı. Sezon sonuna kadar 300 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz. Kuru incirde aflatoksin ve okratoksinden dolayı sorun yaşamamak için sektör olarak çiftçiden rafa doğru bir sistem kurmak için çalışıyoruz. Üreticilerden ürünü alan ihracatçı firmalarımızın kontrollerini yapabilmeleri için bütçe dahilinde UV lambalar satın alarak dağıtımını gerçekleştirdik. Üreticilerimize ayrıca ilek torbası dağıtımımız sürüyor."

Öte yandan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, danışma niteliğindeki genel kurul toplantısında, 2024-2025 sezonu kuru incirinin ilk ihraç tarihinin 25 Eylül 2024 tarihinde başlaması yönünde bir tavsiye kararı alındı.

Söz konusu karar, Ticaret Bakanlığına onay için sunulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2024-2025 sezonunda kuru incir ihracatının başlama tarihini belirledi - Son Dakika

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