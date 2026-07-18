Ege Limanları Kruvaziyer Turizminde Zirvede

Ocak-haziran döneminde Türkiye limanlarına gelen 756 bin 455 kruvaziyer yolcusunun 504 bin 711'i Kuşadası, İzmir, Bodrum, Marmaris ve Çeşme limanlarından giriş yaparken, Ege limanları toplam yolcu trafiğinin yaklaşık üçte ikisini üstlendi.

Tarihi ve kültürel mirası, gelişmiş liman altyapısı ve Akdeniz rotalarındaki stratejik konumuyla Ege, uluslararası kruvaziyer şirketlerinin en çok tercih ettiği destinasyon olmayı sürdürdü.

AA muhabirinin, Denizcilik Genel Müdürlüğünün verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk yarısında Türkiye limanlarına 756 bin 455 kruvaziyer yolcusu geldi.

Bu yolcuların 504 bin 711'i Kuşadası, İzmir, Bodrum, Marmaris ve Çeşme limanlarından giriş yaparken, Ege limanlarının toplam yolcu trafiğindeki payı yaklaşık yüzde 67 olarak gerçekleşti.

Kuşadası ilk sırada

Ege'nin lokomotifi konumundaki Kuşadası, 334 bin 172 yolcuyla Türkiye'nin en yoğun kruvaziyer limanı olmayı sürdürdü. Kuşadası'nı 182 bin 621 yolcuyla İstanbul takip etti.

Yılın ilk yarısında İzmir Limanı 59 bin 49, Marmaris 54 bin 691, Bodrum 41 bin 545, Çeşme ise 15 bin 254 kruvaziyer yolcusunu ağırladı.

Marmaris'e gelen turist sayısı 3,5 kat arttı

Geçen yılın aynı dönemine göre, Marmaris en dikkat çekici yükselişi kaydetti. Limana gelen kruvaziyer yolcu sayısı 15 bin 510'dan 54 bin 691'e çıkarak yaklaşık 3,5 kat arttı.

Bodrum'da kruvaziyer yolcu sayısı 31 bin 796'dan 41 bin 545'e, İzmir'de 50 bin 909'dan 59 bin 49'a, Çeşme'de ise 11 bin 183'ten 15 bin 254'e yükseldi.

Kuşadası ise geçen yılın aynı dönemindeki 339 bin 922 yolcuya kıyasla 334 bin 172 yolcu ağırlamasına rağmen Türkiye'nin açık ara en yoğun kruvaziyer limanı olma ünvanını korudu.

Ege limanlarının tarihi ve kültürel zenginlikleri, antik kentlere yakınlığı, gelişmiş liman altyapısı ve Akdeniz kruvaziyer rotalarındaki stratejik konumu, bölgenin uluslararası kruvaziyer şirketlerinin vazgeçilmez durakları arasında yer almasını sağlıyor.

Efes ve Meryem Ana etkisi

Kruvaziyer firması Selectum Blu Cruises Genel Müdürü Nilda Türe, AA muhabirine, Türkiye'ye gelen gemilerin büyük çoğunluğunun Ege'yi tercih ettiğini söyledi.

Türkiye ve Ege'nin uzun yıllardır en gözde durağının Kuşadası olduğunu ifade eden Türe, "Çünkü Kuşadası'nda çok büyük bir artımız var. Bu bölgede Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi var. Misafirler aslında bizim 'küçük Anadolu turu' dediğimiz bir tur kapsamında buraları çok ciddi ziyaret ediyorlar. Gemiden iniyorlar, Efes'e gidiyorlar, Meryem Ana'yı ziyaret ediyorlar." dedi.

Türe, Ege'nin kruvaziyer turizm için birçok çeşidi barındırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ege önemli bir destinasyon. Çünkü pek çok millet için hac operasyonu gibi bir şey Meryem Ana. Misafirler Meryem Ana Evi'nin arkasından dünyanın sayılı harikalarından Efes'i görmek istiyorlar. Turistler turu uzatıp buradan Kapadokya'ya geçebiliyorlar. Böyle baktığınızda Ege'de 2-3 destinasyonu da birleştirmiş oluyorlar. Bu turizmimize de çok büyük katkısı oluyor. Bu kadar gemi dolusu insan bir anda şehre dağılıyor, çayını içiyor, yemeğini yiyor, kahvesini içiyor. Doğal güzellikleri gördüğü gibi kültürel güzelliklere de bir katkısı oluyor ve ülke tanıtımında çok büyük yeri var. Ege bu anlamda en ön sıraları korumaya devam edecektir."