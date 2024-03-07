Ege Maden İhracatçıları Birliği 2024\'te 1,25 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, birlik olarak 2024 yılı sonunda 1 milyar 250 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.
Ege İhracatçı Birliklerinde düzenlenen toplantıda Alimoğlu, maden sektörünün 2023 yılını değerlendirdi, 2024 hedeflerini paylaşarak güncel gelişmelerle ilgili bilgi verdi.
Türkiye'nin dünya genelinde maden üretimi ve ihracatında önemli oyuncular arasında yer aldığını aktaran Alimoğlu, zengin maden yatakları, kaliteli ürünleri, gelecek vadeden teknolojik altyapısı ve rekabetçi fiyatlarıyla sektörün gücünü her geçen gün artırdığını kaydetti.
Türkiye olarak 80'e yakın çeşitte madeni ihraç ederek 2023 yılında 5,7 milyar dolar döviz geliri elde ettiklerini söyleyen Alimoğlu, şunları kaydetti:
"İhracatımızın üçte birine denk gelen 1,9 milyar dolarlık bölümü doğal taş ihracatı olarak gerçekleşti. Ülke genelinden 2022 yılında 6,5 milyar dolar olan ihracatımız 2023 yılında yüzde 11 düşüş gösterdi. Gerek yerelde gerekse küresel ekonomik düzende karşılaşılan zorluklar bu düşüşe sebep oldu.
Birliğimizin ihracatı da 2023 yılında bir önceki yıla göre düşüş gösterdi. Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak üyelerimizle 1,06 milyar dolar maden ihracatı gerçekleştirdik. İhracatımızın yarıdan fazlasını doğal taş oluşturdu. Doğal taş ihracatında da işlenmiş doğal taş başı çekti."
İlk 2 ayda ihracat arttı
???????2024 yılından umutlu olduklarını dile getiren Alimoğlu, ilk iki aylık dönemde pazarlama faaliyetlerinin de desteğiyle ihracat rakamlarındaki kötü gidişi durdurduklarını söyledi.
Birlik olarak 2024'ün ocak ve şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatı yüzde 14,5 artırdıklarını dile getiren Alimoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2024 yılında yapacağımız yoğun pazarlama faaliyetleriyle maden sektörümüzün 2023 yılında yaşadığı kan kaybını sona erdireceğimize inanıyoruz. 2024 yılı sonunda maden sektörümüzün toplamda 6,5 milyar dolar, doğal taş sektöründe 2 milyar dolar barajını aşmasını hedefliyoruz. Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak 2024 yılı sonunda 1 milyar 250 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırmak için 365 gün 24 saat çalışacağız."
Alimoğlu, sektörün dünyadaki en önemli buluşma noktalarından olan İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı - MARBLE için de hazırlıkların sürdüğünü, 17-20 Nisan arasında düzenlenecek fuarın ihracat hedeflerine ulaşma konusunda kritik öneme sahip olduğunu da sözlerine ekledi.
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