Egeli balıkçılar av sezonu hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Egeli balıkçılar av sezonu hazırlıklarını tamamladı

23.08.2022 12:40
Egeli balıkçılar av sezonu hazırlıklarını tamamladı

Egeli balıkçılar, denizlerde 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesi tekne ve ekipmanlarını av için hazırladı.

Egeli balıkçılar, denizlerde 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesi tekne ve ekipmanlarını av için hazırladı.

Geçen av sezonunun 15 Nisan'da tamamlanmasıyla Güzelbahçe Balıkçı Limanı'nda demirleyen tekneler ve balıkçılarda, yeni sezon hareketliliği yaşanıyor.

Yaklaşık 4 ay önce başlayan hazırlıklar kapsamında tekneler boyandı, motorlar bakımdan geçirildi, yırtık ağlar onarıldı.

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, gazetecilere, geçen yıl olumsuz hava şartları nedeniyle sezonu erken kapattıklarını, bunun da balıkçılara hazırlanmak için daha uzun süre tanıdığını söyledi.

Türkiye'de ruhsatlı 18 bin balıkçı teknesi bulunduğunu, bunun endüstriyel gemi sınıfındaki 500'ünden 150'sinin de İzmir'de olduğunu hatırlatan Çakan, "Her birinde 35-40 kişi çalışıyor. Türkiye'de alan, satan, tutan, nakliyesini yapan olarak bu işten ekmek yiyen 2 milyona yakın insan var." dedi.

Karadeniz'den sevindirici palamut haberleri geldiğini ifade eden Çakan, bunda da geçen yıl sürdürülebilir balıkçılık için alınan tedbirlerin etkili olduğunu vurguladı.

Ege'de yaklaşık 7,5 ay avcılık yapılabildiğine dikkati çeken Çakan, " Balıkçılık, Karadeniz ve Marmara'da daha kısa sürüyor. Göç balıkları bir süre sonra gidiyor. Ege zengin bir deniz, her tür balığı bulma şansın var. Ege'de bu sene işaretler çok iyi gözüküyor. Bol miktarda hamsi, sardalya olacağını tahmin ediyoruz. Halkımıza bol miktarda ucuz ve kaliteli balık yedireceğiz." diye konuştu.

"Ucuz balık yedirmek istiyoruz"

Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy da 2022-2023 sezonunun tüm hazırlıklarını yaptıklarını kaydetti.

Balıkçıların her sezonda çok balık tutup halka bol balık yedirmeyi umut ettiğini belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"İnşallah böyle olur. Halkın bol yiyeceği balık Karadeniz hamsisi ve Ege sardalyası. Ucuz balık yedirmek istiyoruz. Ama bu sene maliyetler, masraflar arttı. Tüm dünya piyasasını biliyoruz. Giderlerimiz çok olacak ama inşallah daha çok balık tutup halka ucuz balık yedirmek istiyoruz. Ege'nin potansiyeli en bol limanı Güzelbahçe Balıkçı Limanı'dır. 40 büyük balıkçı teknesi üyemiz var, 50 küçük balıkçı teknesi üyemiz var."

"Dağ Aş" adlı balıkçı teknesinin ikinci kaptanı 51 yaşındaki Kenan Aydın da 38 yıldır balıkçılık yaptığını söyledi.

Açılmadan önce ağları kontrol ettiklerini ifade eden Aydın, "Sabah erken saatlerde başlayan çalışmalarımız akşama kadar devam ediyor. Ağın avcılık için uygun olması lazım. Sezonda daha çok hamsi ve sardalya avlıyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Güzelbahçe, Türkiye, Eylül, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Egeli balıkçılar av sezonu hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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