Egeli ihracatçılardan "çarkların dönmesini sağlayacak ekosistem" talebi - Son Dakika
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Egeli ihracatçılardan "çarkların dönmesini sağlayacak ekosistem" talebi

04.04.2022 11:14
Egeli ihracatçılardan "çarkların dönmesini sağlayacak ekosistem" talebi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dış ticaret açığının artmaması için üretim ve ihracat ikliminin korunması gerektiğini bildirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dış ticaret açığının artmaması için üretim ve ihracat ikliminin korunması gerektiğini bildirdi.

Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının etkilerinin azaldığını, Rusya- Ukrayna savaşında iki liderin barış için bir araya gelmeye hazırlandığını kaydederek, bu şartlarda dünya dış ticaretinde dengelerin tekrar oturmasını beklediklerini ancak gelen zamların sanayicileri ve ihracatçıyı olumsuz etkilediğini vurguladı.

Zamlar nedeniyle ihracatçıların maliyeti belirleyemez noktaya geldiğini savunan Eskinazi, şunları kaydetti:

"Zamlar, ihracat hedeflerini saptıracak. Türkiye'nin dış ticaret açığının artmaması için üretim ve ihracat ikliminin korunması gerekiyor. Bu maliyetlerle bunu sağlayamayız. Türkiye'de çarkların dönmesine olanak sağlayacak bir ekosistem kurgulanmalı. İhracatçılar olarak, Türk ekonomisinde yaşanan çalkantılar nedeniyle hem iç hem de dış kökenli büyük belirsizlikleri yönetemez konuma geldik. Bu zamlar enflasyon rakamları üzerinde de domino etkisine yol açacak, enflasyon rakamları daha da yükseltecek. Enflasyonun yakıcılığı artacak."

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Ege İhracatçı Birlikleri, Jak Eskinazi, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Egeli ihracatçılardan 'çarkların dönmesini sağlayacak ekosistem' talebi - Son Dakika


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