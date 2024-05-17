Egeli Kadın Girişimciler Kuşadası'nda Buluşuyor - Son Dakika
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Ekonomi

Egeli Kadın Girişimciler Kuşadası'nda Buluşuyor

Egeli Kadın Girişimciler Kuşadası\'nda Buluşuyor

Kuşadası Ticaret Odası organizasyonunda gerçekleşen etkinlikte, Ege'nin farklı şehirlerinden gelen kadın girişimciler, Kuşadası'nın çarşılarını, tarihi ve turistik güzelliklerini keşfetti. Kadın girişimciler, çarşıları gezip tarihi mekanları gezdikten sonra Zeytinyağı Müzesi'ni ziyaret etti ve bir kadın kooperatifini de ziyaret ederek bilgi aldı. Organizasyondan memnun ayrılan kadın girişimciler, Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

17.05.2024 17:34
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Kuşadası Ticaret Odası organizasyonunda gerçekleşen "Egeli Kadın Girişimciler Kuşadası'nda Buluşuyor" etkinliği kapsamında, Ege'nin farklı şehirlerinden gelen kadın girişimciler, Kuşadası'nın çarşılarını, tarihi ve turistik güzelliklerini görme fırsatı buldu.

Kuşadası'nın çarşıları, Kervansaray, Güvercinada gibi tarihi mekanlarını gezdikten sonra, Kuşadası Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri Tuğba Polat Özgünç, Şükrünaz Yeşilçay ve Esin Yükselen'in çarşıda bulunan işyerlerini ziyaret eden kadın girişimciler, daha sonra Kuşadası'nın gururu bir başka kadın girişimci Gürsel Tonbul'un sahibi olduğu Zeytinyağı Müzesi'ni gezdi. Zeytinyağı Müzesi'ni bizzat gezdirerek bilgi veren ve kendilerini ağırlayan Gürsel Tonbul'a teşekkür ederek, başarılı girişimlerinden dolayı kendisini kutladı.

Aynı zamanda yine bir kadın kooperatifini de ziyaret ederek kooperatif hakkında bilgi alan Egeli Kadın Girişimciler, son derece memnun kaldıkları organizasyon için Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, güzel hatıralarla Kuşadası'ndan ayrıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Egeli Kadın Girişimciler Kuşadası'nda Buluşuyor - Son Dakika

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