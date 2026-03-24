EGİAD\'dan İspanya ile İş Semineri

Ege Genç İş İnsanları Derneğinin (EGİAD), üyelerinin uluslararası pazarlara erişimini güçlendirmek ve küresel iş birliklerini artırmak amacıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında, "İspanya ile İş Yapmak" başlıklı seminer düzenledi.

Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Türkiye Delegesi Vicente Balbin'in katılımıyla EGİAD merkezinde düzenlenen toplantıda, İspanya ekonomisinin genel görünümü, yatırım ve ticaret fırsatları, iş yapma kültürü ve pazara giriş süreçleri çok boyutlu bir perspektifle ele alınırken; EGİAD üyeleri, İspanya ile geliştirilebilecek potansiyel iş birlikleri hakkında kapsamlı bilgi edinme fırsatı buldu.

İspanya pazarı, Türk iş dünyası için stratejik fırsatlar sunuyor

Seminerde yapılan değerlendirmelerde; Avrupa Birliği'nin önde gelen ekonomilerinden biri olan İspanya'nın, sanayi, turizm, yenilenebilir enerji, otomotiv, altyapı ve finans gibi stratejik sektörlerde güçlü bir üretim ve yatırım kapasitesine sahip olduğu vurgulandı. Ayrıca İspanya'nın Avrupa ile Latin Amerika arasında köprü rolü üstlenen stratejik konumunun, uluslararası ticaret ağlarında önemli bir avantaj sağladığına dikkat çekildi. İspanya pazarının özellikle altyapı projeleri, enerji yatırımları, lojistik, tarım-gıda ve teknoloji alanlarında Türk firmaları için önemli iş birliği fırsatları sunduğu ifade edildi. Toplantıda, İspanyol firmalarının uluslararası projelerdeki deneyimi ve güçlü finansman kaynaklarına erişim kabiliyetinin, Türk iş dünyası açısından stratejik ortaklıkların geliştirilmesine katkı sağlayabilecek önemli bir unsur olduğu da değerlendirmeler arasında yer aldı.

Uluslararasılaşma, sürdürülebilir büyümenin anahtarı

Etkinliğin açılışında konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, üyelerinin küresel ölçekte rekabet edebilen güçlü aktörler olarak konumlanmasını öncelikli hedeflerinden biri olarak gördüklerini belirterek şu değerlendirmede bulundu: "EGİAD olarak; üyelerimizin yalnızca yerel pazarlarda değil, küresel pazarlarda da etkin rol alan, rekabet gücü yüksek ve vizyoner iş insanları olarak konumlanmalarını son derece önemsiyoruz. İhracatın artırılması, yeni pazarlara erişim, uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi ve küresel değer zincirlerinde daha güçlü bir şekilde yer alınması; hem firmalarımızın sürdürülebilir büyümesi hem de ülkemizin ekonomik kalkınması açısından kritik bir öneme sahiptir."

Küresel ekonomik ortamda yaşanan belirsizliklere rağmen doğru bilgiye dayalı stratejik adımlar atan ve uluslararasılaşmayı bir zorunluluk olarak gören iş dünyası için yeni fırsat alanlarının oluştuğunu ifade eden Özhelvacı, bu tür bilgilendirici toplantıların üyelerin stratejik karar alma süreçlerine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Barselona iş gezisi öncesinde stratejik hazırlık

Toplantının, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek EGİAD Barselona İş Gezisi Programı öncesinde düzenlenmesinin ayrı bir önem taşıdığına dikkat çekilirken; seminerin üyelerin İspanya pazarına daha hazırlıklı gitmelerine, doğru iş bağlantıları kurmalarına ve iş gezisini somut ticari çıktılara dönüştürmelerine katkı sağlamasının hedeflendiği ifade edildi.

EGİAD, uluslararası iş birliklerini artırmaya yönelik faaliyetleriyle üyelerinin küresel pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmelerini desteklemeye devam ederken; düzenlenen bu tür etkinliklerin, iş dünyasında bilgi paylaşımını artıran ve yeni iş fırsatlarının önünü açan önemli platformlar sunduğu vurgulandı. - İZMİR