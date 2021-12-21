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EGİAD Danışma Kuruluna İzmir iş dünyası akın etti - Son Dakika

EGİAD Danışma Kuruluna İzmir iş dünyası akın etti

21.12.2021 11:46
EGİAD Danışma Kuruluna İzmir iş dünyası akın etti

İzmir iş dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı, derneğin çalışma rotasında önemli bir yol gösterici nitelik taşıyan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Danışma Kurulu, pandemi sürecine rağmen geniş bir katılımla toplanmaya devam etti.

İzmir iş dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı, derneğin çalışma rotasında önemli bir yol gösterici nitelik taşıyan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Danışma Kurulu, pandemi sürecine rağmen geniş bir katılımla toplanmaya devam etti. Hem kentin hem ülkenin sorunlarının tartışıldığı bölgenin en etkin kurulları arasında yer alan EGİAD Danışma Kurulunun ana gündem maddeleri; EGİAD dönem faaliyetleri, İZQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, Pandemi sürecinin etkileri, Türkiye'nin ve İzmir'in ekonomik gündemi oldu.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD)'nin Danışma Kurulu toplantısı, İzmir iş dünyasından önemli isimleri ağırladı. Zoom üzerinden gerçekleşen toplantı; EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer'in ev sahipliğinde yapıldı. Etkinlikte; derneğin komisyon çalışmaları, stratejik çalışma alanları, gerçekleşen ve planlanan faaliyetleri de aktarıldı.

EGİAD Yönetim Kuruluyla; Kemal Çolakoğlu, Uğur Yüce, Uğur Barkan, Önder Türkkanı, Şükrü Ünlütürk, Jak Eskinazi, Oğuz Özkardeş, Emre Kızılgüneşler, Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, Prof. Dr. Cemali Dinçer, Prof. Dr. Murat Aşkar, Prof. Dr. Fatih Dalkılıç, Aydın Buğra İlter, Mustafa Aslan, Ayhan Özel, Neşe Gök gibi üst düzey iş dünyası temsilcileri ve akademisyenlerin katılım gösterdiği etkinlik, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yelkenbiçer'in açılış konuşmaları ile başladı.

"Bu 6 ay bizim için çok önemli"

Daha önceki danışma kurulunda yaptığı konuşmayı hatırlatarak söze başlayan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yelkenbiçer, "Ne yazık ki işler daha iyiye gidiyor diyemiyoruz. Ülkemiz açısından bakıldığında ekonomik durum daha da kötüleşti ve kriz derinleşiyor. Küresel anlamda da Covid salgını gerilemiş değil; yeni varyantlar ile büyük bir tehdit unsuru olarak, adeta Demokles'in kılıcı gibi üzerimizde sallanıyor. Kendi özelimize dönersek, EGİAD 16. dönem hedefimiz; derneğimizi bu zor dönemden güçlenerek çıkartmak; ama bununla da yetinmeyip, 'Ege Genç İş İnsanları' ismine yakışır şekilde öncü, yenilikçi, cesur hatta cüretkar adımlar atarak hem yeni konu başlıkları hem de yeni iş yapış biçimleriyle rekabet gücümüzü arttırmaktır. Böyle demiştik haziran ayında. Koyduğumuz bu hedefi yerine getirip getiremediğimizi nasıl ölçeceğimizi sorarsanız da yanıtımız iyimserlik olacaktır. Eğer biz EGİAD olarak bulunduğumuz ortamda ve giriştiğimiz işlerde toplumumuzda iyimserlik oluşturabiliyor, kurumların ve kişilerin geleceğe biraz daha güvenle bakmasına katkıda bulunabiliyorsak; ancak o zaman hedefimizi yerine getirmişiz demektir diye devam etmiştik. Bugünkü faaliyetlere de bu gözle bakmanızı isteyeceğim" dedi.

Yelkenbiçer, "Ana temalarımız olan dinamizm ve sürdürülebilirlik açısından bakıldığında da bu 6 ay bizim için çok önemli. Yapılan iş miktarını dinamizmin bir ölçüsü olarak görüyor ve açık söylemek gerekirse EGİAD olarak bununla övünüyoruz. Yapılan işlerin sadece tabelada kalmayıp, farklı üyelerimizin liderliğinde ilerleyişi, komisyonlarımızda ve projelerimizde yaşanan takım çalışması da sürdürülebilirliği günlük hayata uygulama şekli bizim için; çünkü yalnızca belli kişilerin sırtında ve az sayıda destekle yürüyen hiçbir iş sürdürülebilir olmuyor. Böyle yükleri üstlenen gönüllülerin STK kariyerleri de öyle. Değer katmaya hevesli, bunu profesyonel bir ciddiyetle; ama aynı zamanda da keyif alarak yapan bir üye profili hedefliyoruz. Samimiyetle söylemek isterim ki; şu ana kadar gerçekten 'başardık' diyebileceğimiz tek şey açıklık. 16. dönemde uyguladığımız şeffaf ve her fikre açık yönetim anlayışı ile doğrudan iletişimi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Zira bizi geleceğe taşıyacak, daha da genç ve dinamik hale getirecek şeyin açık yapı olduğuna yürekten inanıyoruz" dedi.

Özellikle genç beyin göçünün çok arttığına dikkat çeken Yelkenbiçer, "Gençlerinin ümidinin azaldığı noktada, aramızda olanlar ve yeni katılanlar için nefes alabilecekleri, birbirlerinden öğrenebilecekleri bir alan olmaya, genç iş insanları temsilcileri olarak olumlu kalmaya, yapıcı olmaya, karamsarlığa yer bırakmamaya devam ediyoruz" dedi.

6 ayda 90 etkinlik

EGİAD olarak bu dönemki stratejik çalışma alanlarını; sürdürülebilirlik, girişimcilik, dijitalleşme, EGİAD global, geleceğin iş dünyası ve sanayileşme olarak belirlediklerini aktaran Yelkenbiçer, gerçekleşen faaliyetleri de rakamsal olarak şu şekilde özetledi:

"13 uluslararası faaliyet, 7 sürdürülebilirlik, 5 EGİAD gelecek toplantısı, 7 seminer ve söyleşi, 20 iş geliştirme faaliyeti ve işbirliği, 29 melek yatırımcı ve girişimci buluşması, 19 melek yatırımı, 3 binin üzerinde girişimci değerlendirmesi, 3 milyon dolar yatırım ve 9 melek yatırım faaliyeti etkinliği ile totalde 90 faaliyet gerçekleştirilmiştir. Tüm etkinliklerimiz basında 2 bin 456 haber ile yer buldu" dedi. - İZMİR

EGİAD Danışma Kuruluna İzmir iş dünyası akın etti
EGİAD Danışma Kuruluna İzmir iş dünyası akın etti

Girişimcilik, Pandemi, İzmir, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EGİAD Danışma Kuruluna İzmir iş dünyası akın etti - Son Dakika Ekonomi


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