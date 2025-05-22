EGİFED, Erdek\'te Ekonomik ve Kültürel İş Birliği Ziyareti Gerçekleştirdi

Üyelerinin toplam yıllık cirosu 5 milyar dolara yaklaşan, yalnız bölgesel değil aynı zamanda ulusal ekonomide de belirleyici bir aktör konumunda yer alan, 40 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan Ege Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (EGİFED), Erdek'e önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, bölgesel iş dünyasının da projelerine mercek tutarken, ekonomik iş birliği kadar çevresel ve kültürel sorumluluk temalarıyla da dikkat çekti.

Ziyaret EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer'in öncülüğünde gerçekleşti. Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, bölgenin gelişimine verdikleri öneme dikkat çekerek, "EGİFED olarak, ekonomik kalkınmanın yalnızca rakamsal büyümeden ibaret olmadığını biliyoruz. Yerel dinamiklerle güçlenen bir kalkınma vizyonu, kültürel mirasa sahip çıkan, çevresel sürdürülebilirliği gözeten ve genç girişimcilere alan açan bir yaklaşımı da beraberinde getirmelidir. Erdek temaslarımız bu bütünsel vizyonun sahaya yansımış halidir. Bölgeye katkı sunmak, ülkemizin geleceğine yatırım yapmaktır." dedi.

Ev sahibi kuruluş ERGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Kalafat ise, EGİFED heyetinin gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Erdek'in, genç iş insanlarını bir araya getirecek vizyoner bir yapılanmaya ve bu gücü bölgeye taşıyacak iş birliklerine ihtiyacı vardı. EGİFED'in bölgesel kalkınmaya verdiği destek ve bütüncül yaklaşımı, bu ihtiyacın karşılanmasında önemli bir rol oynuyor. Erdek olarak, böyle güçlü bir yapıyla temasta bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. ERGİAD'ın kuruluş amacı doğrultusunda, genç girişimcileri örgütleyerek ekonomik ve sosyal dayanışmayı artırmayı hedeflemekteyiz. Federasyonumuzun Erdek'te gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısı, bizler için hem büyük bir motivasyon hem de önemli bir başlangıç noktası oldu."

EGİFED Yönetim Kurulu üyeleri, Erdek temasları kapsamında ilk olarak Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, yerel kalkınmanın desteklenmesi, genç girişimciliğin teşvik edilmesi ve ortak projelerde iş birliği olanakları masaya yatırıldı. Belediye Başkanı Karışık, devam eden projeler ve gelecek planları hakkında bilgi verirken; EGİFED heyeti de federasyonun organizasyonel yapısını ve bölgesel kalkınmaya dair vizyonunu paylaştı.

Ziyaretin bir diğer önemli durağı ise Erdek Ticaret Odası oldu. Başkan Hüseyin Uz ile yapılan toplantıda, Erdek'in ekonomik potansiyeli, KOBİ'lerin desteklenmesi, dijital dönüşüm ve teknolojiye adaptasyon gibi başlıklar ele alındı. Toplantı, bölgesel ekonominin dinamiklerini anlamak ve federasyon üyeleriyle bölge iş dünyası arasında kurulabilecek iş birliklerine zemin hazırlamak açısından verimli geçti.

Program kapsamında EGİFED üyeleri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı'nın gerçekleştirdiği özel bir sunuma katıldı. ERGİAD - Erdek Genç İş İnsanları Derneği ev sahipliğinde Pınar Otel'de yapılan sunumda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa, ekosisteme olan etkilerine ve alınması gereken önlemlere odaklanıldı. Prof. Dr. Sarı, iş dünyasının çevresel duyarlılık konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurgularken, EGİFED heyeti de ekonomik kalkınmanın çevresel sürdürülebilirlikten ayrı düşünülemeyeceği mesajını yineledi.

Ziyaretin kültürel boyutunda ise Kyzikos Antik Kenti yer aldı. EGİFED heyeti, Ahmet Tercanlıoğlu'nun anlatımıyla antik kentin tarihi ve kültürel mirasına dair kapsamlı bilgi edindi. Kyzikos'un yalnızca bir arkeolojik alan değil, aynı zamanda bölgenin kimliğini oluşturan bir değer olduğu vurgulandı.

EGİFED Yönetim Kurulu üyeleri, bu farkındalığı sahaya da taşıyarak, ERGİAD'ın ev sahipliğinde düzenlenen Kyzikos Ultra Maratonu'na katıldı. Kapıdağ Yarımadası'nın eşsiz doğası ve tarihi dokusu içinde gerçekleşen etkinlik, sporun birleştirici gücüyle bölge tanıtımına ve kültürel bilincin artmasına katkı sundu. EGİFED heyeti, maratonda yer alarak yalnızca fiziksel dayanıklılığı değil, dayanışma ve toplumsal farkındalığı da temsil etti.

Ziyaretin son gününde, EGİFED Yönetim Kurulu Toplantısı Erdek Pınar Otel'de gerçekleştirilirken, toplantıya Erdek Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Uz ve Bandırma Ticaret Odası Başkanı Bahadır Çolak da katılım sağladı. Federasyona bağlı derneklerin faaliyetleri, ortak etkinlik takvimi ve iş birliği planları masaya yatırıldı.

Ziyaret, ERGİAD ev sahipliğinde Palmon Hotel'de düzenlenen akşam yemeği ile son buldu. EGİFED ve ERGİAD üyelerinin bir araya geldiği bu buluşma, sadece resmi bağları değil, insani ve mesleki dayanışmayı da güçlendirdi. - İZMİR