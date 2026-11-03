Eğitimde yıllık artış yüzde 48,86'yı buldu, TÜFE yıllık yüzde 29,77 arttı - Son Dakika
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Eğitimde yıllık artış yüzde 48,86'yı buldu, TÜFE yıllık yüzde 29,77 arttı

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Ekimde TÜFE aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı. Ana harcama gruplarında yıllık en yüksek artış yüzde 48,86 ile eğitimde, en düşük artış ise yüzde 13,38 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, ekimde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 48,86 ile eğitim grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,58, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 27,52, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,23 artış görüldü.

Ana harcama grupları itibarıyla ekimde bir önceki aya göre en düşük artış yüzde 0,18 ile alkollü içecekler ve tütünde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, en yüksek artış ise yüzde 12,58 ile giyim ve ayakkabı hesaplandı.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,5, ulaştırmada yüzde 2,02, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,84 artış kayıtlara geçti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,84, ulaştırmada 0,36 ve konutta 0,34 yüzde puan artış şeklinde oldu.

Yıllık değişimler

Ekimde, geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 13,38 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 48,86 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,73, ulaştırmada yüzde 36,39, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 40,24 artış görüldü.

İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,81, ulaştırmada 6,1, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 4,71 yüzde puan artış yönünde oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 29'unda düşüş gerçekleşirken, 11 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı, 134 alt sınıfın endeksinde ise artış kaydedildi.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam

Aylık

Yıllık

TÜFE

2,58

29,77
Gıda ve alkolsüz içecekler

3,5

27,73

Alkollü içecekler ve tütün

0,18

28,73

Giyim ve ayakkabı

12,58

13,38

Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar

2,84

40,24

Mobilya ve ev eşyası

0,82

23

Sağlık

0,5

43,29

Ulaştırma

2,02

36,39

Bilgi ve iletişim

1,15

27,33

Eğlence ve kültür

0,33

23,21

Eğitim

0,24

48,86

Lokanta ve konaklama

0,47

28,42

Sigorta ve finansal hizmetler

0,59

31,41

Çeşitli mal ve hizmetler

0,32

20,86

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 25,87, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,46 ve on iki aylık ortalamalara kıyasla yüzde 30,45 artış şeklinde oldu.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ekimde aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,42 ile "Mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 31,39 ile "Mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylıkYıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE1,4231,39
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE228,46
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2,0728,28
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE2,2530,28
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE2,6429,79
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE2,7728,19
(Bitti)

Kaynak: AA
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