Eğribel Tüneli Çift Tüple Hizmete Açıldı

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan önemli güzergahlardan olan ve kış mevsiminde tek tüpten ulaşım sağlanan Eğribel Tüneli, diğer bölümdeki çalışmaların da tamamlanmasıyla çift tüple hizmete açıldı.

Yapımına 2015 yılında başlanan Giresun'u Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleriyle Sivas iline bağlayan 2 bin 200 metre rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen her biri 5 bin 900 metre uzunluğunda olan çift tüplü Eğribel Tüneli'nde son 2 yıldır kış aylarında tek tüpten ulaşım sağlanırken, diğer bölümdeki çalışmaların da tamamlanmasıyla çift tüple hizmete açıldı. Eğribel Tüneli'nin ulaşıma açılmasıyla birlikte mevcut mesafenin 6,5 kilometre kısalırken seyahat süresi de yaklaşık 30 dakika kısaldığı belirtildi.

Hem kısa hem de güvenli ulaşım sağlanıyor

Eğribel Tüneli'nin sadece kış aylarında değil, diğer zamanlarda da seyahat kolaylığı sağladığını ifade eden Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, Eğribel Tüneli'nin ardından sıranın Dereli-Eğribel Tüneli arasındaki projenin hayata geçirilmesine geldiğini söyledi.

Giresun için hayal olan bir projenin gerçeğe dönüştüğünü kaydeden Başkan Şenlikoğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ve eki bakanlarımızdan Nurettin Canikli'nin takipleri sonucu bölgemizin hayali olan Eğribel Tüneli nihayet gerçek oldu. Hem kış aylarındaki mağduriyet sona erdi hem de Şebinkarahisar-Giresun arası ulaşım mesafesi düşmüş oldu. Projenin tamamının bitmesinin ardından Şebinkarahisar- Giresun arası 50 dakikaya kadar düşecektir. Bununla beraber Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ilçelerimizin il merkeziyle ulaşımını daha kısa, güvenli hale getirecek ve ilimiz ekonomisine katkı sağlayacaktır" dedi.

Kış aylarında ulaşımın sağlanamadığını mağduriyetlerin yaşandığını da anlatan Başkan Şenlikoğlu, "Her kış mevsiminde 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde dolmuşçular başta olmak üzere birçok sürücü mağdur kalıyordu. Hatta Çamoluk, Alucra ve Şebinkarahisarlı gurbetçilerimiz cenazelerini dahi Gümüşhane, Tokat, Erzincan üzerinden götürmek zorunda kalıyordu. Ancak tünelin açılmasıyla o günler geride kaldı. Şimdi tek eksik olan kısım Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakanlarımızın yapacağı yatırımlarla beraber Dereli-Eğribel Tüneli arasındaki yol projenin hayata geçirilmesidir" diye konuştu.

Eğribel kabusu sona erdi

Yöre sakinlerinden Mustafa Özkütükçü ise daha önce yakınlarının Eğribel Geçidi'nde mahsur kaldığını hatırlatarak "Kış aylarında bizim için Şabinkarahisar'dan Giresun'a ulaşım bir kabusa dönüşüyordu. Son 2 yıldır kış aylarında tek tüpten geçiş sağlanmaya başlamasıyla bir kolaylık yaşamaya başlamıştık. Şimdi de çift tüp hizmete geçti bizim için de kabus bitti. Tünel yapılmadan önce çok mağduriyetler yaşandı. Köyümüzden bu yolda çığ altında kalanlar dahi olmuştu ama artık daha kısa ve güvenli bir yola kavuştuk" şeklinde konuştu. - GİRESUN