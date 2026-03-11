EIA'dan Petrol Fiyat Tahmininde Artış - Son Dakika
EIA'dan Petrol Fiyat Tahmininde Artış

11.03.2026 09:27
EIA, Orta Doğu'daki gerilimler sebebiyle petrol fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Orta Doğu'daki çatışmaların süresi ve buna bağlı petrol üretim kesintilerine ilişkin varsayımları dikkate alarak bu yıl için ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

EIA'nın "Mart 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 78,84 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Fiyat, önceki raporda 57,69 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 73,61 dolar olacağı değerlendiriliyor. WTI için geçen ay yapılan fiyat tahmini 53,42 dolar olmuştu.

EIA, gelecek yıl için ise ortalama varil fiyatını Brent petrolde 64,47 dolar, WTI'de 60,81 dolar olarak tahmin ediyor.

Petrol fiyatlarına yönelik görünümde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran'ın misillemeleri sonrası Orta Doğu'da artan gerilim belirleyici oluyor.

EIA'ya göre, spot piyasada 27 Şubat'ta varil başına ortalama 71 dolar seviyesinde seyreden Brent petrol, 28 Şubat'ta Orta Doğu'da başlayan askeri operasyonların ardından 9 Mart'ta 104 dolara çıkarak yıl başına göre yaklaşık yüzde 50 arttı ve Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Raporda, petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesine yol açabilecek en büyük riskin küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği kritik enerji geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması olduğu vurgulandı. Bu nedenle model çalışmalarının hızla değişen ve belirsiz bir ortamda varsayımlara dayanmak zorunda olduğunun altı çizildi.

Buna göre, durdurulan petrol üretiminin nisan başında zirveye ulaşacağı, bunun büyük ölçüde Irak'ta, daha sınırlı ölçüde ise Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da gerçekleşeceği tahmin edilirken, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yeniden başlamasıyla üretim kesintilerinin kademeli olarak azalacağı öngörülüyor.

Kısa vadede petrol akışlarında yaşanacak aksamalar, üretim kesintileri ve devam eden risk primi nedeniyle Brent petrol fiyatının yılın ikinci çeyreğinde varil başına ortalama 91 dolar seviyesinde kalacağı ifade ediliyor.

Öte yandan, OPEC+ grubunun 2027'ye ilişkin üretim hedeflerini bu yılın dördüncü çeyreğine kadar açıklaması öngörülmese de küresel petrol stoklarında artış beklendiği için grubun gelecek yıl üretimi kayda değer ölçüde artırması olası görünmüyor.

OPEC+'nın 1 Mart'ta düşük petrol stoklarına ilişkin beklentiler doğrultusunda nisandan itibaren üretimi günlük toplam 206 bin varil artırma kararı aldığı anımsatılan rapora göre, grubun bir sonraki üretim kararını 5 Nisan'da açıklaması bekleniyor.

Raporda ayrıca Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasının gelecek haftalarda Orta Doğu'daki petrol üretiminde daha fazla düşüşe yol açabileceği, boğazdan geçişlerin yeniden başlamasıyla üretim kesintilerinin kademeli olarak azalacağı değerlendiriliyor.

ABD'nin ham petrol üretiminde sınırlı artış beklentisi

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 610 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu miktar, önceki raporda 13 milyon 600 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Gelecek yıl ise üretimin günlük ortalama 13 milyon 830 bin varil olacağı öngörülüyor. Önceki raporda bu tahmin 13 milyon 320 bin varil seviyesindeydi.

Öte yandan, bu yıl küresel petrol arzının günlük ortalama 107 milyon 40 bin varil, küresel petrol tüketiminin ise 105 milyon 170 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

2027'de ise küresel arzın günlük ortalama 109 milyon 610 bin varile, tüketimin ise 106 milyon 610 bin varile ulaşması bekleniyor. ???????

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Enerji

