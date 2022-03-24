EİB 16. Moda Tasarım Yarışması görkemli defileyle tanıtıldı - Son Dakika

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığının desteğiyle 16.'sı düzenlenen Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Moda Tasarım Yarışması'nın final defilesi nefes kesti. Defile sonrası konuşan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "Böyle pırıl pırıl gençler olduğu sürece bu sektör hiç bitmeyecek, biz dünyayı fethetmeye devam edeceğiz" dedi.

Türk moda endüstrisinin tasarımcı ihtiyacına cevap vermek, genç ve yenilikçi tasarımcıların önünü açmak amacıyla Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığının desteğiyle 16. Kez düzenlenen yarışma Kaya Termal Otel'de gerçekleştirildi. Contact-Less temalı EİB Moda Tasarım Yarışması'nın kazananları, belli oldu. Yarışmanın birincisi Hasan Hüseyin Çanga olurken, ikinciliği Eda Polat, üçüncülüğü de Burak Günel elde etti.

"Ülkenin gururu olan modacılarımız bu yarışmalardan çıktı"

Tasarım yarışmalarının hem gençler, hem sektör adına önemli olduğunu vurgulayan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Tasarım yarışmalarımız sektöre çok büyük değerler kazandırdı. Bugün ülkenin gururu olan modacılarımız bu yarışmalardan çıktı. Gençlerin hayallerini gerçekleştirdikleri, emekleri, gayretleri için Burak Başkan ve yönetimini kutluyorum" dedi.

"Biz gençlerimizle beraber daha çok sınırlar aşarız"

Tasarımcı gençlerin sektörün geleceği için büyük önem arz ettiğini belirterek sözlerine başlayan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "Gençlerimize tanıdığımız bu fırsat ile döngüsel tekstil sürecinin en temelinden başlamış oluyoruz. Sürdürülebilirlik böyle başlar. Biz gençlerimizle beraber daha çok sınırları aşarız. Böyle pırıl pırıl gençler olduğu sürece bu sektör hiç bitmeyecek, biz dünyayı fethetmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Tasarımcılara ödülleri verildi

Moda Tasarımcısı Özlem Erkan'ın mentörlüğünü yaptığı EİB 16. Moda Tasarım Yarışması'nın Jürisinde EİB Moda Tasarım Yarışması Komite Başkanı ve Jüri Başkanı Tuğba Hazar, Moda Tasarımcısı Arzu Kaprol, Moda Tasarımcısı Özlem Kaya, Moda Tasarımcısı Simay Bülbül, Moda Tasarımcısı Tuana Büyükçınar, Moda Tasarımcısı Çiğdem Akın, Moda Tasarımcısı Niyazi Erdoğan, Moda Tasarımcısı Murat Aytulum, Moda Tasarımcısı Belme Özdemir, Moda Editörü Anıl Can, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Esin Özyiğit, Maseksport Firma Yetkilisi Mert Telyas görev yaptı. Yarışmanın birincisi Hasan Hüseyin Çanga 18 bin TL'lik ödülün sahibi olurken, ikinci olan Eda Polat 13 bin TL ve üçüncülüğü kazanan Burak Günel 8 bin TL para ödülünün sahibi oldu. Para ödülün yanı sıra üç finalist, yurt dışında 2 yıllık yüksek lisans eğitimi hakkı kazandı. Ticaret Bakanlığının onayladığı sayıda finaliste de bakanlık desteği ile yurt dışındaki önemli tasarım okullarından birinde 2 yıl süre ile eğitim desteği sağlanacak. Tüm finalistlere, dünyanın en prestijli fuarlarından birini ziyaret etme fırsatı da sunulacak. - İZMİR