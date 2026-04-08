EİB Moda Tasarım Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğince bu yıl 20'ncisi düzenlenen "EİB Moda Tasarım Yarışması"nın kazananlarına ödülleri verildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, kentteki bir otelde gerçekleştirilen Final Defilesi ve Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, tekstil ve hazır giyim sektörlerinin Türkiye'ye ihracatı, üretimi ve yarışmaları öğrettiğini söyledi.

Tekstil ve hazır giyimin, tecrübelerini paylaşan kıymetli bir sektör olduğunu ifade eden Gültepe, söz konusu sektörlerde dalgalanmaların yaşandığını dile getirdi.

Gültepe, tekstil ve hazır giyimde önemli yarışmaların yapıldığına ve bazı yarışmaların 33 yıldır düzenlendiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sadece üretmek yetmiyor. Ürettiğinize değer katmak gerekiyor. Tasarım yarışmalarında önemli olan yarıştırmak değil, önemli olan gençlerimizi sektöre alıştırmak ve kazandırmak. Yarışmaların anlamı, manası budur. Dolayısıyla İzmir, İstanbul, Akdeniz gibi her bölgede bu tarz yarışmaları, sektörleri canlı tutmak, gençlerimizi sektöre kazandırmak için yapıyoruz. Bunun meyvelerini de özellikle markalaşma, katma değeri arttırma, birim fiyatı arttırma noktasında görüyoruz."

Mustafa Gültepe, tasarım ekosisteminin ve öneminin gelecekte de devam edeceğini vurguladı.

Ticaret Bakanlığı ve TİM'in yarışmaları desteklemeye devam edeceğini belirten Gültepe, "Bütün sektörlerimiz önemli. Bütün sektörlerde ihracatları arttırarak biz orta vadede Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi arasına çıkarmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ise yarışmacı katılımcıları tebrik ederek, yarışmayla genç tasarımcıları keşfetmeyi, sektöre kazandırmayı ve Türk moda endüstrisinin geleceğini tasarımla güçlendirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Konuşmaların ardından yarışma kapsamında finale kalan tasarımların defilesi gerçekleştirildi.

Defilenin ardından dereceye giren ilk 3 tasarımcıya ödülleri takdim edildi.

Yarışmada "Illusia" adlı tasarımıyla Halit Tiryaki birinci, "Evidentiary Dream" adlı tasarımıyla Bilgenur Nehir Demir ikinci, "Serap" adlı çalışmasıyla Huriye Kızkut ise üçüncü oldu.