EİB Moda Tasarım Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EİB Moda Tasarım Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

EİB Moda Tasarım Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
08.04.2026 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EİB tarafından düzenlenen moda tasarım yarışmasında kazananlar ödüllerini aldı. Tasarımlar sergilendi.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğince bu yıl 20'ncisi düzenlenen "EİB Moda Tasarım Yarışması"nın kazananlarına ödülleri verildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, kentteki bir otelde gerçekleştirilen Final Defilesi ve Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, tekstil ve hazır giyim sektörlerinin Türkiye'ye ihracatı, üretimi ve yarışmaları öğrettiğini söyledi.

Tekstil ve hazır giyimin, tecrübelerini paylaşan kıymetli bir sektör olduğunu ifade eden Gültepe, söz konusu sektörlerde dalgalanmaların yaşandığını dile getirdi.

Gültepe, tekstil ve hazır giyimde önemli yarışmaların yapıldığına ve bazı yarışmaların 33 yıldır düzenlendiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sadece üretmek yetmiyor. Ürettiğinize değer katmak gerekiyor. Tasarım yarışmalarında önemli olan yarıştırmak değil, önemli olan gençlerimizi sektöre alıştırmak ve kazandırmak. Yarışmaların anlamı, manası budur. Dolayısıyla İzmir, İstanbul, Akdeniz gibi her bölgede bu tarz yarışmaları, sektörleri canlı tutmak, gençlerimizi sektöre kazandırmak için yapıyoruz. Bunun meyvelerini de özellikle markalaşma, katma değeri arttırma, birim fiyatı arttırma noktasında görüyoruz."

Mustafa Gültepe, tasarım ekosisteminin ve öneminin gelecekte de devam edeceğini vurguladı.

Ticaret Bakanlığı ve TİM'in yarışmaları desteklemeye devam edeceğini belirten Gültepe, "Bütün sektörlerimiz önemli. Bütün sektörlerde ihracatları arttırarak biz orta vadede Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi arasına çıkarmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ise yarışmacı katılımcıları tebrik ederek, yarışmayla genç tasarımcıları keşfetmeyi, sektöre kazandırmayı ve Türk moda endüstrisinin geleceğini tasarımla güçlendirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Konuşmaların ardından yarışma kapsamında finale kalan tasarımların defilesi gerçekleştirildi.

Defilenin ardından dereceye giren ilk 3 tasarımcıya ödülleri takdim edildi.

Yarışmada "Illusia" adlı tasarımıyla Halit Tiryaki birinci, "Evidentiary Dream" adlı tasarımıyla Bilgenur Nehir Demir ikinci, "Serap" adlı çalışmasıyla Huriye Kızkut ise üçüncü oldu.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Moda, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EİB Moda Tasarım Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 00:34:32. #.0.5#
SON DAKİKA: EİB Moda Tasarım Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.