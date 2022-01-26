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Eken, "Birik ve beraberlik meyvesini vermeye başladı" - Son Dakika

Eken, "Birik ve beraberlik meyvesini vermeye başladı"

26.01.2022 16:52
Eken, "Birik ve beraberlik meyvesini vermeye başladı"

Sivas'ta 2022 yılının ilk koordinasyon kurulu toplantısında konuşan STSO Başkanı Mustafa Eken, Sivas'taki birlik ve beraberliğin meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

Sivas'ta 2022 yılının ilk koordinasyon kurulu toplantısında konuşan STSO Başkanı Mustafa Eken, Sivas'taki birlik ve beraberliğin meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

Eken konuşmasında, 2021 yılının son koordinasyon toplantısında Sivas'a müjde geleceğini, cazibe merkezi kararnamesi imzalanacağını söylediğini hatırlatarak, "Demirağ OSB Cazibe Merkezi kapsamına alındı. Hayırlı olsun. Bu konuda emek harcayan başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim bir şey vardı; sayın cumhurbaşkanımızın söz verip de yapmadığı hiç bir şey olmamıştır. Bu da olacaktır dedik ve sayın cumhurbaşkanımız kararnameyi imzaladı. Bu konuda destek olan emek veren sayın valimize, belediye başkanımıza, milletvekillerimize, bu işte emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu Sivas adına bir şans, bunu iyi değerlendirmemiz lazım. 1. Organize Sanayi Bölgemiz bu kapsama alınmadı. 25 ilin hiç birinde sadece bir OSB yok. Sivas'ın tamamının cazibe merkezi kapsamına alınması gerekiyor çünkü ayrı olursa rekabet doğar, iki organize kendi arasında rekabete girer. Bu da oradaki sanayicilerimizi sıkıntıya sokar. Sivas'ta birlik ve beraberliğin en güzel örneğini gösteriyoruz. Ben, sanayiciler ve tüccarlar adına konuştuğum için Valimiz ve Belediye Başkanımız bizim yanımızdalar, kamu kurum müdürlerimiz hepsi burada, hepsinden Allah razı olsun, hepsi bütün şartları zorluyor, hiçbir bürokrasi engel olmaması için. Hele ki şu ortamda daha çok sanayiciye, tüccara, esnafa sahip çıkılması gereken bir dönem. Üyelerimize sahip çıkan destek olan, sorunlarını çözen bütün kamu kurum müdürlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Lojistik köy olmazsa olmaz

Başkanlar Kurulu olarak Lojistik Köy alanında incelemelerde bulunduklarını dile getiren Başkan Mustafa Eken, "Başkanlar Kurulu olarak Demirağ OSB alanı ve Lojistik köy alanını gezdik. Çalışmalarda bir ilerleme olmamış. Orada TCDD müdür yardımcımız bizlere bilgi verdi. İhaleyi alan ilk firma iptal olmuş, ikinci firma yine iptal etmiş. Üçüncü firmada ihaleyi almış şuan imza sürecindeymiş. Lojistik köy, Demirağ OSB'nin yanında ve olmazsa olmazımızdır. Bunu kesinlikle takip etmemiz gerekiyor. Lojistik Köyün durması, iptali söz konusu dahi olamaz. Buradaki çalışmanın durması gecikmesi Demirağ OSB içinde çok büyük bir sıkıntı oluşturur. O yüzden lojistik köyümüzün çok hızlı bir şekilde yapılmasını ve bitmesini istiyoruz, takip edeceğiz" şeklinde konuştu.

İşten çıkartma olmayacak

OSB'lerde yapılacak elektrik kesintilerini de değerlendiren Başkan Mustafa Eken, "Sanayilerimize yönelik 72 saatlik elektrik kesintisi var. Bu sanayicilerimiz adına ve çalışanlarımız adına çok büyük bir sıkıntı oldu. İnşallah uzamaz kısa sürede hallolursa sıkıntı yok. Ben buradan çalışanlarımız adına da bir şeyler demek istiyorum. Bu fabrikalar durursa işten çıkarmalar olacak, sanayiciler küçülmeye gidecek diye söylentiler ortaya atılmış. Öyle bir şey yok, çalışanlarımız rahat olsun. Kesinlikle işten çıkarma gibi bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Üyelerden bazı kurumlarla ilgili şikayetler aldıklarını belirten Eken, "Öncelikle tüm kurum müdürlerimize teşekkür ediyorum. ancak bazı kurumlarımızla ilgili ciddi sıkıntılar yaşandığına dair üyelerimizden şikayetler geliyor. Bunların başında da SİDAŞ geliyordu. SİDAŞ müdürümüz göreve kısa süre önce başladı. Göreve başladıkları günden itibaren de gayretli çalışmaları var. Şikayetleri, sorun ve sıkıntıları kendisiyle de paylaşıyorum. Şu dönemde sanayici ve tüccarımızın zorlu bir süreçten geçtiğini yardımcı olunması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bizler, üyelerimiz adına yasa dışı bir şey istemiyoruz. Ama bazı durumlarda da inisiyatif alınması gerekiyor. Bizler elimizi gövdemizi taşın altına koyacağız. SİDAŞ müdürümüz de şehri tanıdı yaşanan sıkıntıları çözme konusunda elinden geleni yapmaya başladı. Bizler, yaşadığımız bu süreçte sanayici ve tüccarımızın daha fazla yanında olmamız gerekiyor. Özellikle SİDAŞ, ÇEDAŞ gibi kurumlarımız başta olmak üzere bütün kurumlar olarak gereken desteği sağlamalıyız" dedi. - SİVAS

Eken, Birik ve beraberlik meyvesini vermeye başladı
Eken, Birik ve beraberlik meyvesini vermeye başladı

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Cazibe Merkezi, Sivasgaz, Sivas, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eken, 'Birik ve beraberlik meyvesini vermeye başladı' - Son Dakika Ekonomi


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