Eker Süt, BUSİAD Sosyal Sorumluluk Ödülü'nü Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Eker Süt, BUSİAD Sosyal Sorumluluk Ödülü'nü Kazandı

Eker Süt, BUSİAD Sosyal Sorumluluk Ödülü\'nü Kazandı
04.06.2025 14:56
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Eker Süt Ürünleri, otizmli bireylerin istihdamına yönelik modeliyle BUSİAD'dan ödül aldı.

Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) tarafından bu yıl 28'incisi düzenlenen BUSİAD Başarı Ödülleri, yapılan bir törenle sahiplerini buldu. İş dünyasından temsilcilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Eker Süt Ürünleri, 'Otizmli Bireyler İş Gücünde' istihdam modeliyle Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldü.

Spor, çeşitlilik, kapsayıcılık ve cinsiyet eşitliği gibi konularda çalışmalar yürüten Eker Süt Ürünleri, otizmli bireylerin topluma ve iş hayatına kazandırılması için geliştirdiği istihdam modeliyle prestijli ödül organizasyonlarından ödüller kazanıyor. Sanayi kenti Bursa ile özdeşleşen şirketler arasında yer alan Eker Süt Ürünleri, "Otizmli Bireyler İş Gücünde" istihdam modeliyle Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) tarafından bu yıl 28'incisi düzenlenen 2024 Doğan Ersöz ve BUSİAD Başarı Ödülleri'nde Sosyal Sorumluluk Ödülü'nü kazandı. Ödül, BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar tarafından Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker ile Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker'e takdim edildi. 29 Mayıs'ta Podyum Davet'te yapılan ödül töreni, iş çevrelerinden geniş bir katılımla gerçekleşti.

"Biz başardık, sıra sizde"

Nevra Eker, ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Geleceğin iş dünyası, farklılıkları kucaklayan ve herkes için fırsat eşitliği sunan bir yapıdan geçiyor. Eker olarak otizmli bireylerin potansiyelini ortaya koyabildikleri bir çalışma modeli geliştirdik ve bu modelin yaygınlaşmasının toplumsal gelişime katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bursa'ya değer katan tüm şirketleri, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için bu dönüşümün parçası olmaya davet ediyoruz. Biz başardık, sıra sizde BUSİAD'a bu önemli ödül için çok teşekkür ediyoruz."

Yapılan açıklamaya göre, Eker'in 2018 yılından bu yana Tohum Otizm Vakfı danışmanlığında yürüttüğü "Otizmli Bireyler İş Gücünde" istihdam modeli, otizmli bireylerin iş hayatına entegrasyonunda önemli bir başarı hikayesi sunuyor. Bu yenilikçi istihdam modeli sayesinde bugüne kadar 13 otizmli birey iş hayatına katılarak fırsat eşitliğine erişti. Modelin en dikkat çekici yönlerinden biri, her üç otizmli gence bir iş koçunun iş başında sürekli destek sağlaması. Bu yaklaşım, otizmli bireylerin iş hayatına adaptasyonunu kolaylaştırıyor ve sürdürülebilir bir şekilde çalışmalarına olanak tanıyor. Şirket, 13 otizmli bireyin bağımsız bir şekilde çalışabileceği ortamı geliştirmekle yetinmeyip, edindiği uzmanlık ve deneyimi diğer şirketler ve sivil toplum kuruluşlarıyla da paylaşarak modelin yaygınlaşmasını sağlıyor. Şirketin danışmanlık hizmetleri sayesinde, şu anda Eker dışında yedi farklı firmada daha bu destekli istihdam modeli başarıyla uygulanıyor. Şirket, sosyal sorumluluk alanındaki bu öncü çalışmalarıyla toplumsal kapsayıcılığın artırılmasına katkı sağlamaya devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Eker Süt, Ekonomi, Yaşam, Otizm, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eker Süt, BUSİAD Sosyal Sorumluluk Ödülü'nü Kazandı - Son Dakika

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