Ekim Ayı Cari Açığı 7,7 Milyar Dolar

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekimde yıllık cari açık 2023 yılı Mayıs ayına göre yaklaşık 48 milyar dolar azalarak 7,7 milyar dolara geriledi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ekim ayı cari açık verilerine ilişkin açıklamada bulundu. Cari açığın 7,7 milyar dolara gerilediğini belirten Şimşek, "Ekimde yıllık cari açık 2023 yılı Mayıs ayına göre yaklaşık 48 milyar dolar azalarak 7,7 milyar dolara geriledi. Cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1'in altında kalmasını bekliyoruz. Sağlanan bu iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için yerli ve yenilenebilir enerji kapasitemizi ve katma değerli üretimimizi artırmaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA